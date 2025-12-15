https://1prime.ru/20251215/russneft-865572621.html

"Русснефть" по итогам года добудет 6,14 млн тонн нефти

нефть

русснефть

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. "Русснефть" по итогам 2025 года добудет 6,14 миллиона тонн нефти, что соответствует уровню прошлого года, следует из слов старшего вице-президента компании по добыче нефти и газа Александра Малышева. "Добыча нефти в 2025 году составит 6,14 миллиона тонн, из них 3,79 миллиона тонн относятся к категории трудноизвлекаемых запасов. Дополнительно к плану мы получим более 60 тысяч тонн нефти", – приводятся его слова в корпоративном издании "Время Русснефти". Согласно отчету эмитента, "Русснефть" по итогам 2024 года добыла 6,093 миллиона тонн нефти. Таким образом, показатель по итогам 2025 года останется почти на том же уровне. Отмечается, что компания добудет 2,08 миллиарда кубометров газа. План по реализации "голубого топлива" выполняется в полном объеме, отметил Малышев. Уровень утилизации попутного нефтяного газа в настоящий момент превышает 96,7%. Уточняется, что до конца нынешнего года будут введены в работу 114 новых нефтяных скважин, которые обеспечат свыше 880 тысяч тонн накопленной добычи. Топ-менеджер также обратил внимание на продолжение полномасштабного ввода в разработку Восточно-Каменного месторождения. Всего на этом участке недр в 2025 году будет закончено бурение 50 эксплуатационных скважин. Годовая добыча нефти на месторождении за отчетный период выросла втрое – с 178 тысяч тонн до свыше 553 тысяч тонн, а в конце следующего года этот показатель приблизится к отметке миллиона тонн нефти (928,8 тысячи тонн), добавил Малышев.

