На Западе подняли на смех мифы о военных возможностях России - 15.12.2025
Спецоперация на Украине
На Западе подняли на смех мифы о военных возможностях России
В западных странах распространено искаженное мнение в отношении возможностей и военных планов России, утверждает издание Steigan. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T05:44+0300
2025-12-15T05:45+0300
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В западных странах распространено искаженное мнение в отношении возможностей и военных планов России, утверждает издание Steigan."В западных публикациях о военных возможностях России есть что-то шизофреническое. С одной стороны, они утверждают, что Россия очень медленно завоевывает позиции, и это показывает, насколько она слаба. &lt;…&gt;. С другой стороны, они утверждают, что Россия нападет на Европу через пару лет — обычно на генерального секретаря НАТО Марка Рютте и на (канцлера ФРГ. — Прим. ред.) Фридриха Мерца из Германии", — отмечается в публикации.В статье утверждается, что Западная Европа не нуждается в участии России для саморазрушения — с этим европейцы справляются самостоятельно. "Напротив, (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин, который изначально был ориентирован на Запад и действовал в духе Петра Великого, теперь отошел от Европы и направил фокус российской экономики и интересов на Восток", — подчеркивается в материале.Глава МИД Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова закрепить это официальными гарантиями. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут угрожать ее интересам.
05:44 15.12.2025 (обновлено: 05:45 15.12.2025)
 
На Западе подняли на смех мифы о военных возможностях России

Steigan: на Западе сложилось неадекватное представление о возможностях России

© РИА Новости . Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
© РИА Новости . Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. В западных странах распространено искаженное мнение в отношении возможностей и военных планов России, утверждает издание Steigan.
"В западных публикациях о военных возможностях России есть что-то шизофреническое. С одной стороны, они утверждают, что Россия очень медленно завоевывает позиции, и это показывает, насколько она слаба. <…>. С другой стороны, они утверждают, что Россия нападет на Европу через пару лет — обычно на генерального секретаря НАТО Марка Рютте и на (канцлера ФРГ. — Прим. ред.) Фридриха Мерца из Германии", — отмечается в публикации.
В статье утверждается, что Западная Европа не нуждается в участии России для саморазрушения — с этим европейцы справляются самостоятельно.
"Напротив, (президент России Владимир. — Прим. ред.) Путин, который изначально был ориентирован на Запад и действовал в духе Петра Великого, теперь отошел от Европы и направил фокус российской экономики и интересов на Восток", — подчеркивается в материале.
Глава МИД Сергей Лавров 11 декабря заявил, что Россия не планирует агрессивных действий против стран НАТО и ЕС и готова закрепить это официальными гарантиями. В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Россия никому не угрожает, но будет реагировать на действия, которые могут угрожать ее интересам.
