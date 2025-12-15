https://1prime.ru/20251215/toplivo-865571204.html
Решение о продлении запрета на экспорт бензина пока не принято
Решение о продлении запрета на экспорт бензина пока не принято - 15.12.2025, ПРАЙМ
Решение о продлении запрета на экспорт бензина пока не принято
Решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Александра Новака. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T16:13+0300
2025-12-15T16:13+0300
2025-12-15T16:13+0300
нефть
александр новак
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Александра Новака. "Пока нет решения", - ответили там на соответствующий вопрос. Как ранее в понедельник сообщали РИА Новости источники, власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта. Новак провел в понедельник совещание о ситуации на внутреннем рынке топлива, где поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения, сообщала пресс-служба кабмина. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года.
https://1prime.ru/20251211/tsivilev-865429421.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_242fca3a023ee47e1aeced6844fd7cd4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, александр новак, росстат
Нефть, Александр Новак, Росстат
Решение о продлении запрета на экспорт бензина пока не принято
Аппарат Новака: решение о продлении эмбарго на экспорт топлива за рубеж пока не принято
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Александра Новака.
"Пока нет решения", - ответили там на соответствующий вопрос.
Как ранее в понедельник сообщали РИА Новости источники, власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта.
Новак
провел в понедельник совещание о ситуации на внутреннем рынке топлива, где поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения, сообщала пресс-служба кабмина.
Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года.
Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата
, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года.
Цивилев рассказал о возможности снятия ограничений на экспорт бензина