https://1prime.ru/20251215/toplivo-865571204.html

Решение о продлении запрета на экспорт бензина пока не принято

Решение о продлении запрета на экспорт бензина пока не принято - 15.12.2025, ПРАЙМ

Решение о продлении запрета на экспорт бензина пока не принято

Решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Александра Новака. | 15.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-15T16:13+0300

2025-12-15T16:13+0300

2025-12-15T16:13+0300

нефть

александр новак

росстат

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860423845_0:233:2813:1815_1920x0_80_0_0_d54bcff4ff4457a8defc6fdf493392b9.jpg

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. Решение о продлении эмбарго на вывоз бензина и дизельного топлива за рубеж еще не принято, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Александра Новака. "Пока нет решения", - ответили там на соответствующий вопрос. Как ранее в понедельник сообщали РИА Новости источники, власти рассматривают продление ограничений на экспорт топлива до марта. Новак провел в понедельник совещание о ситуации на внутреннем рынке топлива, где поручил профильным ведомствам продолжить мониторинг ситуации на рынке нефтепродуктов для оперативного реагирования на его изменения, сообщала пресс-служба кабмина. Эмбарго на вывоз бензина за рубеж для всех экспортеров, а также запрет на экспорт дизельного и судового топлива и прочих газойлей для непроизводителей (трейдеров, нефтебаз и организаций с производственной мощностью менее 1 миллиона тонн топлива в год) действует до конца 2025 года. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. В конце октября биржевые цены начали снижаться. А вслед за ними и розничные: по данным Росстата, в середине ноября бензин на российских АЗС подешевел впервые с весны 2024 года.

https://1prime.ru/20251211/tsivilev-865429421.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, александр новак, росстат