На Украине заявили, что "майдановцы" не хотят продолжения конфликта

2025-12-15T04:29+0300

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. На Украине не хотят продолжения военного конфликта уже даже "майдановцы", все хотят договориться о мире, рассказала РИА Новости жительница Одессы. "Народ уже даже кастрюлеголовый ("кастрюлями" на Украине называют участников "майдана", многие из них выходили на митинг с кастрюлями на голове - ред.), не хотят продолжения войны по-любому", - сказала собеседница агентства. По ее словам, народ хочет остановить войну и договориться "хоть о каком-то мире". Президент РФ Владимир Путин ранее принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера, основателя компании Affinity Partners Джареда Кушнера. Визит представителей США в Россию был связан с процессом обсуждения мирного плана США по Украине. Как сообщил Путин, американская сторона разделила 27 пунктов на четыре пакета и предложила обсуждать их отдельно. Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже. Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Путин отметил, что их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя.

2025

