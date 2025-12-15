Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Держится на скотче": в США изумились катастрофической ситуации на Украине - 15.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251215/ukraina-865547054.html
"Держится на скотче": в США изумились катастрофической ситуации на Украине
"Держится на скотче": в США изумились катастрофической ситуации на Украине - 15.12.2025, ПРАЙМ
"Держится на скотче": в США изумились катастрофической ситуации на Украине
Ситуация с энергоснабжением на Украине вынудила киевское правительство удерживать своих граждан, создавая угрозу социального конфликта и возможной капитуляции,... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T07:39+0300
2025-12-15T07:39+0300
спецоперация на украине
мировая экономика
украина
дмитрий песков
youtube
минобороны рф
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_0:126:2400:1476_1920x0_80_0_0_2e8ab0a4b36d90dcdb1863ac4578a423.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ситуация с энергоснабжением на Украине вынудила киевское правительство удерживать своих граждан, создавая угрозу социального конфликта и возможной капитуляции, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Дэнни Хайфоном на YouTube."К сожалению, для украинских граждан зима будет долгой. Их энергетическая инфраструктура находится на грани выживания. Там все держится буквально на скотче и жевательной резинке. &lt;…&gt; Еще один-два отключения — и у них даже не останется запчастей для ремонта. &lt;…&gt; Киевский режим и чиновники неоднократно предлагали украинским гражданам покинуть большие города и отправиться в деревни, где они смогут буквально уничтожать леса, чтобы добывать дрова для отопления. И все это звучит ужасно для народа Украины. Само собой разумеется, что значительная часть украинского населения не имеет никакого отношения к этому режиму, не поддерживает его и является невинными жертвами в этом деле", — сообщил эксперт.По его мнению, данная ситуация может стать фатальной для правительства Зеленского, ведь именно громадное социальное давление может стать решающим фактором в вопросе капитуляции перед Россией."Проигравшая сторона пока не желает признавать поражение. Поэтому все продолжится. А затем, в конце концов, произойдет принудительная безоговорочная капитуляция, и Россия просто будет диктовать условия, соответствующие целям ее специальной военной операции", — резюмировал Слебода.Украинские власти неоднократно сообщали о повреждениях в энергетических и коммунальных системах вследствие ударов российской армии, начавшихся в ответ на инцидент на Крымском мосту в октябре 2022 года. Страна регулярно сталкивается с массовыми длительными отключениями электричества, что приводит к перебоям с отоплением.Министерство обороны России в четверг заявило о поражении энергетических и топливных объектов, задействованных в интересах ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
https://1prime.ru/20251110/ukraina-864361132.html
https://1prime.ru/20241015/ukrenergo-852191632.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/26/842192641_132:0:2268:1602_1920x0_80_0_0_f1d6ab5e6432c2209f7e7b4e04ed3f83.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, украина, дмитрий песков, youtube, минобороны рф, всу
Спецоперация на Украине, Мировая экономика, УКРАИНА, Дмитрий Песков, YouTube, Минобороны РФ, ВСУ
07:39 15.12.2025
 
"Держится на скотче": в США изумились катастрофической ситуации на Украине

Аналитик Слебода: На фоне энергетического кризиса Киев удерживает украинцев в заложниках

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ситуация с энергоснабжением на Украине вынудила киевское правительство удерживать своих граждан, создавая угрозу социального конфликта и возможной капитуляции, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Дэнни Хайфоном на YouTube.
"К сожалению, для украинских граждан зима будет долгой. Их энергетическая инфраструктура находится на грани выживания. Там все держится буквально на скотче и жевательной резинке. <…> Еще один-два отключения — и у них даже не останется запчастей для ремонта. <…> Киевский режим и чиновники неоднократно предлагали украинским гражданам покинуть большие города и отправиться в деревни, где они смогут буквально уничтожать леса, чтобы добывать дрова для отопления. И все это звучит ужасно для народа Украины. Само собой разумеется, что значительная часть украинского населения не имеет никакого отношения к этому режиму, не поддерживает его и является невинными жертвами в этом деле", — сообщил эксперт.
Киев, Украина
"Это провал": в Британии сделали заявление после удара возмездия ВС России
10 ноября, 06:39
По его мнению, данная ситуация может стать фатальной для правительства Зеленского, ведь именно громадное социальное давление может стать решающим фактором в вопросе капитуляции перед Россией.
"Проигравшая сторона пока не желает признавать поражение. Поэтому все продолжится. А затем, в конце концов, произойдет принудительная безоговорочная капитуляция, и Россия просто будет диктовать условия, соответствующие целям ее специальной военной операции", — резюмировал Слебода.
Украинские власти неоднократно сообщали о повреждениях в энергетических и коммунальных системах вследствие ударов российской армии, начавшихся в ответ на инцидент на Крымском мосту в октябре 2022 года. Страна регулярно сталкивается с массовыми длительными отключениями электричества, что приводит к перебоям с отоплением.
Министерство обороны России в четверг заявило о поражении энергетических и топливных объектов, задействованных в интересах ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.10.2024
Экс-глава "Укрэнерго" раскритиковал власти Украины за ситуацию в энергетике
15 октября 2024, 16:46
 
Спецоперация на УкраинеМировая экономикаУКРАИНАДмитрий ПесковYouTubeМинобороны РФВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала