"Держится на скотче": в США изумились катастрофической ситуации на Украине
Аналитик Слебода: На фоне энергетического кризиса Киев удерживает украинцев в заложниках
© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Ситуация с энергоснабжением на Украине вынудила киевское правительство удерживать своих граждан, создавая угрозу социального конфликта и возможной капитуляции, заявил американский аналитик Марк Слебода в беседе с Дэнни Хайфоном на YouTube.
"К сожалению, для украинских граждан зима будет долгой. Их энергетическая инфраструктура находится на грани выживания. Там все держится буквально на скотче и жевательной резинке. <…> Еще один-два отключения — и у них даже не останется запчастей для ремонта. <…> Киевский режим и чиновники неоднократно предлагали украинским гражданам покинуть большие города и отправиться в деревни, где они смогут буквально уничтожать леса, чтобы добывать дрова для отопления. И все это звучит ужасно для народа Украины. Само собой разумеется, что значительная часть украинского населения не имеет никакого отношения к этому режиму, не поддерживает его и является невинными жертвами в этом деле", — сообщил эксперт.
По его мнению, данная ситуация может стать фатальной для правительства Зеленского, ведь именно громадное социальное давление может стать решающим фактором в вопросе капитуляции перед Россией.
"Проигравшая сторона пока не желает признавать поражение. Поэтому все продолжится. А затем, в конце концов, произойдет принудительная безоговорочная капитуляция, и Россия просто будет диктовать условия, соответствующие целям ее специальной военной операции", — резюмировал Слебода.
Украинские власти неоднократно сообщали о повреждениях в энергетических и коммунальных системах вследствие ударов российской армии, начавшихся в ответ на инцидент на Крымском мосту в октябре 2022 года. Страна регулярно сталкивается с массовыми длительными отключениями электричества, что приводит к перебоям с отоплением.
Министерство обороны России в четверг заявило о поражении энергетических и топливных объектов, задействованных в интересах ВСУ. Представитель Кремля Дмитрий Песков многократно подчеркивал, что армия не выбирает в качестве целей жилые дома и социальные учреждения.