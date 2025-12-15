Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе раскрыли, что США потребовали от Украины на переговорах - 15.12.2025
Спецоперация на Украине
На Западе раскрыли, что США потребовали от Украины на переговорах
На Западе раскрыли, что США потребовали от Украины на переговорах
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. США потребовали от Украины полностью вывести ВСУ из Донбасса, пишет AFP."США требуют от Украины "вывести войска"..." — говорится в публикации.В статье отмечается, что Киев не соглашается с этим требованием. Обсуждение инициативы ВашингтонаВ начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Уиткофф по их итогам заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из двадцати пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован на утро понедельника.
16:01 15.12.2025
 
Флаги США и Украины
Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Флаги США и Украины. Архивное фото
© fotolia.com / YuI
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. США потребовали от Украины полностью вывести ВСУ из Донбасса, пишет AFP.

"США требуют от Украины "вывести войска"..." — говорится в публикации.
В статье отмечается, что Киев не соглашается с этим требованием.

Обсуждение инициативы Вашингтона
В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле спецпосланника Стивена Уиткоффа и зятя президента США Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали суть американской мирной инициативы, но компромиссный вариант найти пока не удалось.
Как позднее заявил российский лидер, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил разбирать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.
В свою очередь, Зеленский в прошлый понедельник отправился в Британию, где обсудил американское предложение с европейскими лидерами. Как пишут украинские издания, по итогам встречи он вновь отказался идти на уступки в вопросе территорий.
В воскресенье в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Уиткофф по их итогам заявил о значительном прогрессе: стороны обсуждали план из двадцати пунктов, экономические вопросы и другие темы. Следующий раунд запланирован на утро понедельника.
