В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер" - 15.12.2025, ПРАЙМ
В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"
План "Ковер" введен аэропорту Владикавказа, сообщил глава региона Сергей Меняйло. | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T04:23+0300
2025-12-15T04:23+0300
2025-12-15T04:23+0300
МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" введен аэропорту Владикавказа, сообщил глава региона Сергей Меняйло.
Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений в работе владикавказского аэропорта "Беслан".
"В аэропорту "Владикавказ" объявлен план "Ковёр", - говорится в сообщении в Telegram-канале.
