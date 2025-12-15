В аэропорту Владикавказа объявили план "Ковер"

https://1prime.ru/20251215/vladikavkaz-865544305.html

МОСКВА, 15 дек - ПРАЙМ. План "Ковер" введен аэропорту Владикавказа, сообщил глава региона Сергей Меняйло. Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений в работе владикавказского аэропорта "Беслан". "В аэропорту "Владикавказ" объявлен план "Ковёр", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

