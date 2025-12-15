Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
2025-12-15T08:42+0300
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Условие Владимира Зеленского для завершения конфликта на Украине поразило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X."Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите. Зеленский хочет статью пятую НАТО, но называет ее "гарантией безопасности" вместо того, чем она является на самом деле", — говорится в публикации.Политик отметил, что конфликт будет продолжаться, пока вступление в НАТО будет основной просьбой.Накануне Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к Североатлантическому альянсу в качестве компромисса. При этом он добавил, что это возможно, если США и ЕС дадут гарантии безопасности.В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.
08:42 15.12.2025
 
© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Условие Владимира Зеленского для завершения конфликта на Украине поразило члена финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Армандо Мему. Об этом он написал в соцсети X.

"Скажите мне, что вы хотите пятую статью НАТО, не говоря мне, что вы ее хотите. Зеленский хочет статью пятую НАТО, но называет ее "гарантией безопасности" вместо того, чем она является на самом деле", — говорится в публикации.
Политик отметил, что конфликт будет продолжаться, пока вступление в НАТО будет основной просьбой.

Накануне Зеленский намекнул на возможность отказа от присоединения к Североатлантическому альянсу в качестве компромисса. При этом он добавил, что это возможно, если США и ЕС дадут гарантии безопасности.

В сентябре президент России Владимир Путин заявил, что Россию совершенно не устраивает вступление Украины в НАТО. Генсек НАТО Марк Рютте ранее признал, что членство Украины в НАТО невозможно без единой позиции союзников альянса, которой на данный момент нет.

Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий России для урегулирования конфликта на Украине.
