https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865570348.html
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа - 15.12.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа
Владимир Зеленский имитирует готовность к выборам из-за давления президента США Дональда Трампа, пишет "РБК-Украина"."Сама эта инициатива, подтвердили... | 15.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-15T15:57+0300
2025-12-15T15:57+0300
2025-12-15T15:57+0300
спецоперация на украине
украина
киев
владимир зеленский
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_9bea87efee3e201e092c2817035633f8.jpg
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский имитирует готовность к выборам из-за давления президента США Дональда Трампа, пишет "РБК-Украина"."Сама эта инициатива, подтвердили "РБК-Украина" несколько собеседников во власти, связана не с какими-то планами эти выборы провести, а была чисто реакцией на слова Дональда Трампа о том, что на Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов, — пожалуйста, мы готовы", — говорится в публикации.В материале отмечается, что таким способом Киев перекладывает ответственность за последующее развитие событий на Вашингтон.Ранее глава Белого дома заявил, что пришло время провести выборы на Украине. По его словам, глава киевского режима использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти.Президента Украины должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о "несвоевременности" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце ноября заявлял, что у Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием соблюдать конституцию.
https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865549743.html
https://1prime.ru/20251214/klichko-865530823.html
украина
киев
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495785_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_287b17a47d3e2f79e89de7838edc4952.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, киев, владимир зеленский, сша, дональд трамп
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, США, Дональд Трамп
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа
РБК-Украина: Зеленский из-за давления Трампа имитирует готовность к выборам
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский имитирует готовность к выборам из-за давления президента США Дональда Трампа, пишет "РБК-Украина".
"Сама эта инициатива, подтвердили "РБК-Украина" несколько собеседников во власти, связана не с какими-то планами эти выборы провести, а была чисто реакцией на слова Дональда Трампа о том, что на Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов, — пожалуйста, мы готовы", — говорится в публикации.
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
В материале отмечается, что таким способом Киев перекладывает ответственность за последующее развитие событий на Вашингтон.
Ранее глава Белого дома заявил, что пришло время провести выборы на Украине
. По его словам, глава киевского режима использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти.
Президента Украины должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о "несвоевременности" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце ноября заявлял, что у Зеленского
есть проблема с легитимностью и нежеланием соблюдать конституцию.
Кличко необычно высказался о Зеленском