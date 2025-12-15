Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа - 15.12.2025
Спецоперация на Украине
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа
2025-12-15T15:57+0300
2025-12-15T15:57+0300
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский имитирует готовность к выборам из-за давления президента США Дональда Трампа, пишет "РБК-Украина"."Сама эта инициатива, подтвердили "РБК-Украина" несколько собеседников во власти, связана не с какими-то планами эти выборы провести, а была чисто реакцией на слова Дональда Трампа о том, что на Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов, — пожалуйста, мы готовы", — говорится в публикации.В материале отмечается, что таким способом Киев перекладывает ответственность за последующее развитие событий на Вашингтон.Ранее глава Белого дома заявил, что пришло время провести выборы на Украине. По его словам, глава киевского режима использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти.Президента Украины должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о "несвоевременности" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце ноября заявлял, что у Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием соблюдать конституцию.
15:57 15.12.2025
 
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа

РБК-Украина: Зеленский из-за давления Трампа имитирует готовность к выборам

МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский имитирует готовность к выборам из-за давления президента США Дональда Трампа, пишет "РБК-Украина".

"Сама эта инициатива, подтвердили "РБК-Украина" несколько собеседников во власти, связана не с какими-то планами эти выборы провести, а была чисто реакцией на слова Дональда Трампа о том, что на Украине выборов давно не было. Мол, вы упрекаете нас в том, что нет выборов, — пожалуйста, мы готовы", — говорится в публикации.
Новое условие Зеленского вызвало изумление на Западе
08:42
08:42
В материале отмечается, что таким способом Киев перекладывает ответственность за последующее развитие событий на Вашингтон.

Ранее глава Белого дома заявил, что пришло время провести выборы на Украине. По его словам, глава киевского режима использует войну, чтобы не проводить голосование и оставаться у власти.
Президента Украины должны были определить 31 марта 2024-го, но выборы отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял о "несвоевременности" голосования. Срок его полномочий истек еще 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что глава режима остается легитимным.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в конце ноября заявлял, что у Зеленского есть проблема с легитимностью и нежеланием соблюдать конституцию.
Кличко необычно высказался о Зеленском
Вчера, 16:02
Вчера, 16:02
 
Заголовок открываемого материала