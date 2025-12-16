https://1prime.ru/20251216/-neft-865590224.html

Минфин Пакистана рассказал об обсуждении соглашения с Россией по нефти

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Министерства энергетики России и Пакистана обсуждают соглашение в нефтяной отрасли, республика хотела бы его подписания, сообщил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. На вопрос о том, видит ли Пакистан возможность расширить сотрудничество с Россией в нефтяной отрасли, включая разведку, добычу и переработку, он ответил: "Все эти области являются сильными сторонами России. И мы были бы очень рады, если бы Россия согласовала соглашение в этой отрасли с Пакистаном. Но в настоящее время этот вопрос обсуждается министерствами энергетики обеих сторон". Россия и Пакистан обсуждают проект модернизации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в республике при участии российских компаний, сообщал журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах межправкомиссии двух стран в ноябре. Кроме того, он отмечал, что Россия заинтересована в наращивании поставок нефти.

