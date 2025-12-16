https://1prime.ru/20251216/-neft-865590224.html
Минфин Пакистана рассказал об обсуждении соглашения с Россией по нефти
Минфин Пакистана рассказал об обсуждении соглашения с Россией по нефти
2025-12-16T08:08+0300
энергетика
нефть
пакистан
рф
сергей цивилев
нпз
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Министерства энергетики России и Пакистана обсуждают соглашение в нефтяной отрасли, республика хотела бы его подписания, сообщил в интервью РИА Новости министр финансов Пакистана Мухаммад Аурангзеб. На вопрос о том, видит ли Пакистан возможность расширить сотрудничество с Россией в нефтяной отрасли, включая разведку, добычу и переработку, он ответил: "Все эти области являются сильными сторонами России. И мы были бы очень рады, если бы Россия согласовала соглашение в этой отрасли с Пакистаном. Но в настоящее время этот вопрос обсуждается министерствами энергетики обеих сторон". Россия и Пакистан обсуждают проект модернизации нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в республике при участии российских компаний, сообщал журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах межправкомиссии двух стран в ноябре. Кроме того, он отмечал, что Россия заинтересована в наращивании поставок нефти.
пакистан
рф
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
