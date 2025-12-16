Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство Lada - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251216/avtovaz-865592694.html
"АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство Lada
"АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство Lada - 16.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство Lada
Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство автомобилей Lada до 325 тысяч единиц, сообщил президент компании Максим... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T09:55+0300
2025-12-16T09:55+0300
бизнес
промышленность
тольятти
ижевск
максим соколов
автоваз
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864713569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f587580dd86f4d82693e00bc8673ecb.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство автомобилей Lada до 325 тысяч единиц, сообщил президент компании Максим Соколов. "Мы, конечно же, видим планку 2025 года, даже смотрим далеко за ленточку, и уверенно можно сказать, что цифра по итогам составит почти 325 тысяч автомобилей. Да, безусловно, это меньше, чем в 2024 году, но тем не менее, как я уже сказал, нам пришлось стабилизировать наше производство в зависимости от реальных продаж, от спроса на продукцию", - рассказал глава "АвтоВАЗа" в интервью каналу "Россия 24". Ранее в октябре Соколов сообщал, что автопроизводитель рассчитывает в 2025 году выпустить около 320 тысяч машин, а в 2026 году увеличить производственный план примерно на 25% и собрать около 400 тысяч Lada. По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
https://1prime.ru/20251215/avtovaz-865565364.html
тольятти
ижевск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864713569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9575bc9f430a78aae038ffe72538621f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, промышленность, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, авто
Бизнес, Промышленность, ТОЛЬЯТТИ, Ижевск, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авто
09:55 16.12.2025
 
"АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство Lada

Соколов: "АвтоВАЗ" сократит производство Lada до 325 тысяч единиц

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство автомобилей Lada до 325 тысяч единиц, сообщил президент компании Максим Соколов.
"Мы, конечно же, видим планку 2025 года, даже смотрим далеко за ленточку, и уверенно можно сказать, что цифра по итогам составит почти 325 тысяч автомобилей. Да, безусловно, это меньше, чем в 2024 году, но тем не менее, как я уже сказал, нам пришлось стабилизировать наше производство в зависимости от реальных продаж, от спроса на продукцию", - рассказал глава "АвтоВАЗа" в интервью каналу "Россия 24".
Ранее в октябре Соколов сообщал, что автопроизводитель рассчитывает в 2025 году выпустить около 320 тысяч машин, а в 2026 году увеличить производственный план примерно на 25% и собрать около 400 тысяч Lada.
По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
Автомобиль Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя
Вчера, 14:01
 
БизнесПромышленностьТОЛЬЯТТИИжевскМаксим СоколовАвтоВАЗАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала