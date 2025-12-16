https://1prime.ru/20251216/avtovaz-865592694.html

"АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство Lada

"АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство Lada - 16.12.2025, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство Lada

Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство автомобилей Lada до 325 тысяч единиц, сообщил президент компании Максим... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T09:55+0300

2025-12-16T09:55+0300

2025-12-16T09:55+0300

бизнес

промышленность

тольятти

ижевск

максим соколов

автоваз

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864713569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f587580dd86f4d82693e00bc8673ecb.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" по итогам 2025 года сократит производство автомобилей Lada до 325 тысяч единиц, сообщил президент компании Максим Соколов. "Мы, конечно же, видим планку 2025 года, даже смотрим далеко за ленточку, и уверенно можно сказать, что цифра по итогам составит почти 325 тысяч автомобилей. Да, безусловно, это меньше, чем в 2024 году, но тем не менее, как я уже сказал, нам пришлось стабилизировать наше производство в зависимости от реальных продаж, от спроса на продукцию", - рассказал глава "АвтоВАЗа" в интервью каналу "Россия 24". Ранее в октябре Соколов сообщал, что автопроизводитель рассчитывает в 2025 году выпустить около 320 тысяч машин, а в 2026 году увеличить производственный план примерно на 25% и собрать около 400 тысяч Lada. По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил производство на 40%, до 525,5 тысячи автомобилей, продажи Lada составили 459 тысяч авто. "АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске, а с сентября начал сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

https://1prime.ru/20251215/avtovaz-865565364.html

тольятти

ижевск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, промышленность, тольятти, ижевск, максим соколов, автоваз, авто