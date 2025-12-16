https://1prime.ru/20251216/avtovaz-865602479.html
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada - 16.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada
Российский "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2025 году сохранить объём экспортных продаж автомобилей Lada на уровне прошлого года, следует из слов президента "АвтоВАЗа"... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:49+0300
2025-12-16T13:49+0300
2025-12-16T13:50+0300
экономика
бизнес
россия
венесуэла
вьетнам
оман
максим соколов
автоваз
авто
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2025 году сохранить объём экспортных продаж автомобилей Lada на уровне прошлого года, следует из слов президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова. "Мы останемся на планке экспортных продаж в рамках 2024 года. В следующем году планируем идти дальше", - заявил Соколов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, компания в текущем году открыла для себя новые рынки в других странах, где продукция "АвтоВАЗа" не была представлена. "В этом году мы открыли для себя новые рынки Венесуэлы, Вьетнама, Омана, Кувейта, многих других стран, где раньше продукция "АвтоВАЗа" не была представлена. И, кстати, открыли свой дилерский центр в Дубае. И там тоже есть уже продажи", - сказал Соколов. По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил объемы экспорта автомобилей в 4 раза, до более 21 тысячи штук, поставки осуществлялись в 20 стран. В апреле глава компании сообщал о планах "АвтоВАЗа" в 2025 году экспортировать более 30 тысяч автомобилей Lada, что минимум на 43% больше, чем годом ранее.
венесуэла
вьетнам
оман
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada
Соколов: "АвтоВАЗ" рассчитывает сохранить объем экспортных продаж Lada