Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/avtovaz-865602479.html
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada - 16.12.2025, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada
Российский "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2025 году сохранить объём экспортных продаж автомобилей Lada на уровне прошлого года, следует из слов президента "АвтоВАЗа"... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:49+0300
2025-12-16T13:50+0300
экономика
бизнес
россия
венесуэла
вьетнам
оман
максим соколов
автоваз
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864713569_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4f587580dd86f4d82693e00bc8673ecb.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2025 году сохранить объём экспортных продаж автомобилей Lada на уровне прошлого года, следует из слов президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова. "Мы останемся на планке экспортных продаж в рамках 2024 года. В следующем году планируем идти дальше", - заявил Соколов в интервью телеканалу "Россия 24". По его словам, компания в текущем году открыла для себя новые рынки в других странах, где продукция "АвтоВАЗа" не была представлена. "В этом году мы открыли для себя новые рынки Венесуэлы, Вьетнама, Омана, Кувейта, многих других стран, где раньше продукция "АвтоВАЗа" не была представлена. И, кстати, открыли свой дилерский центр в Дубае. И там тоже есть уже продажи", - сказал Соколов. По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил объемы экспорта автомобилей в 4 раза, до более 21 тысячи штук, поставки осуществлялись в 20 стран. В апреле глава компании сообщал о планах "АвтоВАЗа" в 2025 году экспортировать более 30 тысяч автомобилей Lada, что минимум на 43% больше, чем годом ранее.
https://1prime.ru/20251215/avtovaz-865565364.html
венесуэла
вьетнам
оман
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864713569_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_9575bc9f430a78aae038ffe72538621f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, венесуэла, вьетнам, оман, максим соколов, автоваз, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, ВЕНЕСУЭЛА, ВЬЕТНАМ, ОМАН, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авто
13:49 16.12.2025 (обновлено: 13:50 16.12.2025)
 
"АвтоВАЗ" планирует в 2025 году сохранить объем экспортных продаж Lada

Соколов: "АвтоВАЗ" рассчитывает сохранить объем экспортных продаж Lada

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкПроизводство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти
Производство автомобилей ЛАДА на заводе российского автопроизводителя АвтоВАЗ в Тольятти - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Производство автомобилей "ЛАДА" на заводе российского автопроизводителя "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российский "АвтоВАЗ" рассчитывает в 2025 году сохранить объём экспортных продаж автомобилей Lada на уровне прошлого года, следует из слов президента "АвтоВАЗа" Максима Соколова.
"Мы останемся на планке экспортных продаж в рамках 2024 года. В следующем году планируем идти дальше", - заявил Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, компания в текущем году открыла для себя новые рынки в других странах, где продукция "АвтоВАЗа" не была представлена.
"В этом году мы открыли для себя новые рынки Венесуэлы, Вьетнама, Омана, Кувейта, многих других стран, где раньше продукция "АвтоВАЗа" не была представлена. И, кстати, открыли свой дилерский центр в Дубае. И там тоже есть уже продажи", - сказал Соколов.
По итогам 2024 года "АвтоВАЗ" увеличил объемы экспорта автомобилей в 4 раза, до более 21 тысячи штук, поставки осуществлялись в 20 стран.
В апреле глава компании сообщал о планах "АвтоВАЗа" в 2025 году экспортировать более 30 тысяч автомобилей Lada, что минимум на 43% больше, чем годом ранее.
Автомобиль Lada Vesta - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Vesta дистанционным пуском двигателя
Вчера, 14:01
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯВЕНЕСУЭЛАВЬЕТНАМОМАНМаксим СоколовАвтоВАЗАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала