Цена нефти Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель
Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, стоимость барреля марки Brent впервые с 20 октября опустилась ниже 60 долларов, следует из данных торгов. | 16.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть снижаются примерно на 1%, стоимость барреля марки Brent впервые с 20 октября опустилась ниже 60 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 11.10 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,96% - до 59,98 доллара за баррель. Показатель находится ниже 60 долларов впервые с 20 октября. Февральские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 1,01% - до 56,1 доллара.
