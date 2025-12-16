https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865613041.html
Цена на нефть марки Brent опустилась ниже 59 долларов за баррель
2025-12-16T18:13+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение до 2,5%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с начала мая опустилась ниже 59 долларов, следует из данных торгов.По состоянию на 18.08 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 2,46% - до 59,07 доллара за баррель. Минутами ранее показатель впервые с 5 мая опустился ниже 59 долларов. Февральские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 2,51% - до 55,25 доллара.
