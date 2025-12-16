https://1prime.ru/20251216/ekonomika-865614149.html
Цена барреля нефти марки WTI опустилась ниже 55 долларов
2025-12-16T18:45+0300
нефть
торги
мировая экономика
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть падают на 3%, а стоимость одного барреля американской марки WTI впервые с начала 2021 года опустилась ниже 55 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 18.31 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 2,89% - до 58,81 доллара за баррель. Февральские фьючерсы на WTI в то же время дешевели на 2,96% - до 54,99 доллара за баррель, показатель впервые с 3 февраля 2021 года находится ниже уровня в 55 долларов.
Новости
ru-RU
нефть, торги, мировая экономика
Нефть, Торги, Мировая экономика
