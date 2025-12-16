https://1prime.ru/20251216/evrostat-865606390.html
ЕС нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
ЕС нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре текущего года выросли в 1,5 раза в месячном выражении и достигли максимальных значений за полгода, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Импорт нефти Евросоюзом из России в октябре достиг 324,2 миллиона долларов. За месяц поставки выросли в 1,5 раза, благодаря чему их объем оказался на максимуме с мая текущего года. Тем не менее в годовом выражении импорт российской нефти Союзом в октябре просел вдвое. По итогам десяти месяцев текущего года суммарный объем поставок составил 3,7 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше показателя аналогичного прошлогоднего периода.
