Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251216/evrostat-865606390.html
ЕС нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
ЕС нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода - 16.12.2025, ПРАЙМ
ЕС нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре текущего года выросли в 1,5 раза в месячном выражении и достигли максимальных значений за полгода, выяснило РИА... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T15:31+0300
2025-12-16T15:31+0300
энергетика
нефть
ес
евростат
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_0:129:2310:1428_1920x0_80_0_0_8288f5a62128a0fbb9a0b2b3d3428ab8.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре текущего года выросли в 1,5 раза в месячном выражении и достигли максимальных значений за полгода, выяснило РИА Новости по данным Евростата. Импорт нефти Евросоюзом из России в октябре достиг 324,2 миллиона долларов. За месяц поставки выросли в 1,5 раза, благодаря чему их объем оказался на максимуме с мая текущего года. Тем не менее в годовом выражении импорт российской нефти Союзом в октябре просел вдвое. По итогам десяти месяцев текущего года суммарный объем поставок составил 3,7 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше показателя аналогичного прошлогоднего периода.
https://1prime.ru/20251215/putin-865579277.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/13/864707415_117:0:2193:1557_1920x0_80_0_0_47bff2058ebf0305db5c4725b1d32f13.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, ес, евростат
Энергетика, Нефть, ЕС, Евростат
15:31 16.12.2025
 
ЕС нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода

Поставки нефти из России в ЕС в октябре выросли в 1,5 раза в месячном выражении

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Поставки нефти из России в Евросоюз в октябре текущего года выросли в 1,5 раза в месячном выражении и достигли максимальных значений за полгода, выяснило РИА Новости по данным Евростата.
Импорт нефти Евросоюзом из России в октябре достиг 324,2 миллиона долларов. За месяц поставки выросли в 1,5 раза, благодаря чему их объем оказался на максимуме с мая текущего года. Тем не менее в годовом выражении импорт российской нефти Союзом в октябре просел вдвое.
По итогам десяти месяцев текущего года суммарный объем поставок составил 3,7 миллиарда долларов, что в 1,4 раза меньше показателя аналогичного прошлогоднего периода.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 15.12.2025
Путин продлил запрет на экспорт нефти по потолку цены
Вчера, 21:49
 
ЭнергетикаНефтьЕСЕвростат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала