В МИД оценили возможность участия России в проекте "маршрут Трампа"

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российская сторона готова консультироваться с Ереваном по параметру инициативы "дорога Трампа" и возможному российскому участию, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. "Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия", - сказал он. Калугин добавил, что "оснований для этого предостаточно". "По сути, перед нами участок согласованного в рамках трехсторонней рабочей группы маршрута", - пояснил он. "Наша компания "Южно-Кавказская железная дорога" – "дочка" ОАО "РЖД" – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении. В регионе используется российская железнодорожная колея", - отметил Калугин. Он заметил, что "дорога" пройдет по большей части через зону ответственности наших пограничников". "Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. Очевидно, что без России партнерам не обойтись", - заключил он.

