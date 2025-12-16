Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В МИД оценили возможность участия России в проекте "маршрут Трампа" - 16.12.2025
В МИД оценили возможность участия России в проекте "маршрут Трампа"
В МИД оценили возможность участия России в проекте "маршрут Трампа" - 16.12.2025, ПРАЙМ
В МИД оценили возможность участия России в проекте "маршрут Трампа"
Российская сторона готова консультироваться с Ереваном по параметру инициативы "дорога Трампа" и возможному российскому участию, сообщил РИА Новости директор... | 16.12.2025, ПРАЙМ
экономика
россия
бизнес
мировая экономика
армения
ереван
снг
мид рф
ржд
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российская сторона готова консультироваться с Ереваном по параметру инициативы "дорога Трампа" и возможному российскому участию, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин. "Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия", - сказал он. Калугин добавил, что "оснований для этого предостаточно". "По сути, перед нами участок согласованного в рамках трехсторонней рабочей группы маршрута", - пояснил он. "Наша компания "Южно-Кавказская железная дорога" – "дочка" ОАО "РЖД" – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении. В регионе используется российская железнодорожная колея", - отметил Калугин. Он заметил, что "дорога" пройдет по большей части через зону ответственности наших пограничников". "Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. Очевидно, что без России партнерам не обойтись", - заключил он.
армения
ереван
россия, бизнес, мировая экономика, армения, ереван, снг, мид рф, ржд
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Мировая экономика, АРМЕНИЯ, Ереван, СНГ, МИД РФ, РЖД
08:19 16.12.2025
 
В МИД оценили возможность участия России в проекте "маршрут Трампа"

Калугин: Россия готова консультироваться с Арменией по "маршруту Трампа"

© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МИД России
МИД России - 16.12.2025
МИД России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Российская сторона готова консультироваться с Ереваном по параметру инициативы "дорога Трампа" и возможному российскому участию, сообщил РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
"Детали армяно-американского проекта еще предстоит изучить. Готовы консультироваться с армянскими партнерами для обсуждения как параметров инициативы, так и возможного российского участия", - сказал он.
Калугин добавил, что "оснований для этого предостаточно". "По сути, перед нами участок согласованного в рамках трехсторонней рабочей группы маршрута", - пояснил он.
"Наша компания "Южно-Кавказская железная дорога" – "дочка" ОАО "РЖД" – обладает концессией на управление железнодорожной сетью Армении. В регионе используется российская железнодорожная колея", - отметил Калугин. Он заметил, что "дорога" пройдет по большей части через зону ответственности наших пограничников".
"Надо учитывать и фактор членства Армении в ЕАЭС. Очевидно, что без России партнерам не обойтись", - заключил он.
В Армении прокомментировали переговоры об аренде "маршрута Трампа"
27 августа, 23:53
27 августа, 23:53
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесМировая экономикаАРМЕНИЯЕреванСНГМИД РФРЖД
 
 
