В Москве простились с послом России в КНДР - 16.12.2025
В Москве простились с послом России в КНДР
В Москве простились с послом России в КНДР - 16.12.2025
В Москве простились с послом России в КНДР
Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 16.12.2025
2025-12-16T13:45+0300
2025-12-16T13:45+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861645757_0:112:2519:1529_1920x0_80_0_0_95ec96236fd96529162ff04de3413565.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался 6 декабря. Траурные венки в память о после направили российское министерство иностранных дел, бойцы и офицеры специальной военной операции, Институт Китая и современной Азии РАН и другие российские ведомства и организации. Церемонию прощания посетили помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дипломаты посольства КНДР в России, другие близкие и родственники посла. Как ранее отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры Родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
13:45 16.12.2025
 
В Москве простились с послом России в КНДР

В Москве простились с послом России в КНДР Александром Мацегорой

© РИА Новости . POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Флаги России и КНДР. Архивное фото
© РИА Новости . POOL
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался 6 декабря.
Траурные венки в память о после направили российское министерство иностранных дел, бойцы и офицеры специальной военной операции, Институт Китая и современной Азии РАН и другие российские ведомства и организации.
Церемонию прощания посетили помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дипломаты посольства КНДР в России, другие близкие и родственники посла.
Как ранее отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры Родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
 
РОССИЯ Общество РФ КНДР Пхеньян Юрий Ушаков Мария Захарова Леонид Слуцкий РАН ЛДПР Совбез
 
 
