https://1prime.ru/20251216/kndr--865602017.html
В Москве простились с послом России в КНДР
В Москве простились с послом России в КНДР - 16.12.2025, ПРАЙМ
В Москве простились с послом России в КНДР
Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T13:45+0300
2025-12-16T13:45+0300
2025-12-16T13:45+0300
россия
общество
рф
кндр
пхеньян
юрий ушаков
мария захарова
леонид слуцкий
ран
лдпр
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861645757_0:112:2519:1529_1920x0_80_0_0_95ec96236fd96529162ff04de3413565.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался 6 декабря. Траурные венки в память о после направили российское министерство иностранных дел, бойцы и офицеры специальной военной операции, Институт Китая и современной Азии РАН и другие российские ведомства и организации. Церемонию прощания посетили помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дипломаты посольства КНДР в России, другие близкие и родственники посла. Как ранее отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры Родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
рф
кндр
пхеньян
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/02/861645757_166:0:2353:1640_1920x0_80_0_0_c9878050b3d29c803167f6c8d1498528.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, кндр, пхеньян, юрий ушаков, мария захарова, леонид слуцкий, ран, лдпр, совбез
РОССИЯ, Общество , РФ, КНДР, Пхеньян, Юрий Ушаков, Мария Захарова, Леонид Слуцкий, РАН, ЛДПР, Совбез
В Москве простились с послом России в КНДР
В Москве простились с послом России в КНДР Александром Мацегорой