В Москве простились с послом России в КНДР

В Москве простились с послом России в КНДР

Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. | 16.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Прощание с послом России в КНДР Александром Мацегорой состоялось в зале прощаний Центральной клинической больницы в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора скончался 6 декабря. Траурные венки в память о после направили российское министерство иностранных дел, бойцы и офицеры специальной военной операции, Институт Китая и современной Азии РАН и другие российские ведомства и организации. Церемонию прощания посетили помощник президента РФ Юрий Ушаков, замглавы МИД РФ Андрей Руденко, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, дипломаты посольства КНДР в России, другие близкие и родственники посла. Как ранее отметил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, Мацегора с 1978 года занимал важные должности в диппредставительстве СССР и РФ в КНДР. По словам секретаря Совбеза, неравнодушное отношение к делу и беззаветное служение Мацегоры Родине во многом предопределили укрепление сотрудничества России и КНДР, позволили вывести его на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

