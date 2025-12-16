Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России снизились цены на автомобили Lada - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251216/lada--865592853.html
В России снизились цены на автомобили Lada
В России снизились цены на автомобили Lada - 16.12.2025, ПРАЙМ
В России снизились цены на автомобили Lada
Цены на автомобили Lada в России за 2025 год в среднем снизились на 5%, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T09:59+0300
2025-12-16T09:59+0300
экономика
бизнес
россия
промышленность
максим соколов
автоваз
авилон
lada vision 4x4
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856856609_0:66:3404:1982_1920x0_80_0_0_7757830c5d8fbd7ba14227f7afdfc574.jpg
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Цены на автомобили Lada в России за 2025 год в среднем снизились на 5%, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов. "Мы можем уверенно констатировать, что в среднем цена на автомобили бренда Lada в рамках 2025 года снизилась на 5%", - сказал глава "АвтоВАЗа" в интервью телеканалу "Россия 24". "Это кажется достаточно странным, потому что цены везде растут, в любом сегменте - продуктовом, цены на услуги везде повышаются", - отметил Соколов. Однако, по его словам, если обратиться к статистике объема продаж и выручки за проданные автомобили, то по бренду Lada наблюдается снижение цен в рамках 2025 года. В ноябре Соколов говорил журналистам, что видит необходимость индексации цен на автомобили "АвтоВАЗа" вслед за увеличением реальной стоимости их производства. Автомобили "АвтоВАЗа" остаются самыми бюджетными в России. Так, в пределах 1 миллиона рублей можно купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend, выясняли для РИА Новости в дилерской группе "Авилон". При этом, согласно данным "Автостата", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в стране в октябре составила 3,43 миллиона рублей. Самый дорогой автомобиль "АвтоВАЗа" - Lada Aura, цена которой в максимальной комплектации без учета программ господдержки составляет 2,8 миллиона рублей.
https://1prime.ru/20251212/rosstandart-865491227.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/14/856856609_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_1236fb63e12d003fea779ba76ca4d58d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, промышленность, максим соколов, автоваз, авилон, lada vision 4x4, авто
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Промышленность, Максим Соколов, АвтоВАЗ, Авилон, Lada Vision 4x4, Авто
09:59 16.12.2025
 
В России снизились цены на автомобили Lada

Соколов: цены на автомобили Lada в России снизились в среднем на 5 процентов

© РИА Новости . Виталий Невар | Перейти в медиабанкАвтомобили "ЛАДА Искра"
Автомобили ЛАДА Искра - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Автомобили "ЛАДА Искра" . Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Невар
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Цены на автомобили Lada в России за 2025 год в среднем снизились на 5%, заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.
"Мы можем уверенно констатировать, что в среднем цена на автомобили бренда Lada в рамках 2025 года снизилась на 5%", - сказал глава "АвтоВАЗа" в интервью телеканалу "Россия 24".
"Это кажется достаточно странным, потому что цены везде растут, в любом сегменте - продуктовом, цены на услуги везде повышаются", - отметил Соколов. Однако, по его словам, если обратиться к статистике объема продаж и выручки за проданные автомобили, то по бренду Lada наблюдается снижение цен в рамках 2025 года.
В ноябре Соколов говорил журналистам, что видит необходимость индексации цен на автомобили "АвтоВАЗа" вслед за увеличением реальной стоимости их производства.
Автомобили "АвтоВАЗа" остаются самыми бюджетными в России. Так, в пределах 1 миллиона рублей можно купить официально только две модели новых автомобилей - Lada Granta в трех комплектациях и базовую Niva Legend, выясняли для РИА Новости в дилерской группе "Авилон". При этом, согласно данным "Автостата", средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в стране в октябре составила 3,43 миллиона рублей.
Самый дорогой автомобиль "АвтоВАЗа" - Lada Aura, цена которой в максимальной комплектации без учета программ господдержки составляет 2,8 миллиона рублей.
Автомобиль Lada Granta Cross - ПРАЙМ, 1920, 12.12.2025
"АвтоВАЗ" проведет диагностику 33,5 тысячи Lada Granta 2025 года
12 декабря, 19:24
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯПромышленностьМаксим СоколовАвтоВАЗАвилонLada Vision 4x4Авто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала