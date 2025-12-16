https://1prime.ru/20251216/neft--865603142.html
Мировые цены на нефть ускорили снижение
2025-12-16T14:04+0300
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть ускорили снижение на фоне ожиданий ослабления геополитической напряжённости, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика. По состоянию на 13.58 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent падала на 1,55% относительно предыдущего закрытия - до 59,62 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 1,64%, до 55,74 доллара. Ранее утром цена нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов за баррель впервые с 20 октября 2025 года. "Сегодня утром цена на нефть марки Brent впервые за несколько месяцев опустилась ниже 60 долларов за баррель, поскольку рынок оценивает возможность заключения мирного соглашения (с Украиной – ред.), в результате которого станут доступны дополнительные объемы российской нефти, что приведет к дальнейшему переизбытку предложения на рынке",- заявил агентству Рейтер аналитик Rystad Джанив Шах (Janiv Shah).
