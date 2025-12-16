https://1prime.ru/20251216/neft--865606685.html
Аналитик объяснил падение цен на нефть в мире
Аналитик объяснил падение цен на нефть в мире - 16.12.2025, ПРАЙМ
Аналитик объяснил падение цен на нефть в мире
Падение цен на нефть в мире связано с более низкими по сравнению с прогнозами показателями промышленного производства в Китае в ноябре, а также с ожиданиями от...
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Падение цен на нефть в мире связано с более низкими по сравнению с прогнозами показателями промышленного производства в Китае в ноябре, а также с ожиданиями от переговорного процесса по Украине, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Цены на нефть Brent на бирже ICE с поставкой в феврале опустились во вторник ниже 60 долларов за баррель впервые с мая. По состоянию на 15.33 мск нефть марки Brent дешевела на 1,45% - до 59,68 доллара за баррель. "Фактор падения последних дней - это ожидания геополитической деэскалации на фоне роста интенсивности переговорного процесса. Также не добавили оптимизма вчера данные по экономике КНР - крупнейшего импортера нефти - рост промпроизводства за ноябрь вышел ниже ожиданий и ниже предыдущего месяца", - сказал Скрябин. По словам эксперта, эти факторы оказывают давление на цены вместе с уже перенасыщенным рынком нефти, а также ожиданием профицита в следующем году.
Аналитик объяснил падение цен на нефть в мире
