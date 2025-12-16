Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аналитик объяснил падение цен на нефть в мире - 16.12.2025
Энергетика
Аналитик объяснил падение цен на нефть в мире
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Падение цен на нефть в мире связано с более низкими по сравнению с прогнозами показателями промышленного производства в Китае в ноябре, а также с ожиданиями от переговорного процесса по Украине, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. Цены на нефть Brent на бирже ICE с поставкой в феврале опустились во вторник ниже 60 долларов за баррель впервые с мая. По состоянию на 15.33 мск нефть марки Brent дешевела на 1,45% - до 59,68 доллара за баррель. "Фактор падения последних дней - это ожидания геополитической деэскалации на фоне роста интенсивности переговорного процесса. Также не добавили оптимизма вчера данные по экономике КНР - крупнейшего импортера нефти - рост промпроизводства за ноябрь вышел ниже ожиданий и ниже предыдущего месяца", - сказал Скрябин. По словам эксперта, эти факторы оказывают давление на цены вместе с уже перенасыщенным рынком нефти, а также ожиданием профицита в следующем году.
15:39 16.12.2025
 
Аналитик объяснил падение цен на нефть в мире

Скрябин: падение цен на нефть связано со снижением промпроизводства в Китае

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Деньги, нефть. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Падение цен на нефть в мире связано с более низкими по сравнению с прогнозами показателями промышленного производства в Китае в ноябре, а также с ожиданиями от переговорного процесса по Украине, заявил РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.
Цены на нефть Brent на бирже ICE с поставкой в феврале опустились во вторник ниже 60 долларов за баррель впервые с мая. По состоянию на 15.33 мск нефть марки Brent дешевела на 1,45% - до 59,68 доллара за баррель.
"Фактор падения последних дней - это ожидания геополитической деэскалации на фоне роста интенсивности переговорного процесса. Также не добавили оптимизма вчера данные по экономике КНР - крупнейшего импортера нефти - рост промпроизводства за ноябрь вышел ниже ожиданий и ниже предыдущего месяца", - сказал Скрябин.
По словам эксперта, эти факторы оказывают давление на цены вместе с уже перенасыщенным рынком нефти, а также ожиданием профицита в следующем году.
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
ЕС нарастил импорт российской нефти до максимума за полгода
Заголовок открываемого материала