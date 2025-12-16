https://1prime.ru/20251216/neft-865591531.html
Нефть дешевеет на фоне слабой статистики из Китая
МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Цены на нефть снижаются во вторник утром после выхода слабых экономических данных в Китае, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.29 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent снижалась на 0,61% - до 60,19 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,67%, до 56,44 доллара за баррель. Инвесторы, в частности, продолжают оценивать опубликованную в понедельник статистику из Китая. По официальным данным, в ноябре объем производства крупных китайских промышленных предприятий вырос на 4,8% в годовом выражении. Объем производства в добывающей промышленности увеличился на 6,3%, в обрабатывающей - на 4,6%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 4,3%. Таким образом, рост промышленного производства в Китае замедлился до минимума за 15 месяцев. Кроме того, розничные продажи росли самыми медленными темпами с декабря 2022 года, периода пандемии COVID-19, отмечают аналитики агентства Блумберг. Эти данные вызвали опасения, что стратегия Китая, опирающаяся на экспорт для компенсации слабого внутреннего спроса, может давать сбои. Замедление экономики усилит давление на спрос в крупнейшем в мире покупателе нефти, где стремительный рост использования электромобилей уже сдерживает потребление нефтепродуктов, добавляет агентство.
