https://1prime.ru/20251216/putin--865603620.html

Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии

Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии - 16.12.2025, ПРАЙМ

Путин встретился с главой Кабардино-Балкарии

Президент России Владимир Путин встретился с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T14:23+0300

2025-12-16T14:23+0300

2025-12-16T14:40+0300

россия

общество

кабардино-балкария

рф

владимир путин

дмитрий песков

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/11/864613242_0:0:2695:1517_1920x0_80_0_0_6f4efa59d7791ddbbc2691b29dff568c.jpg

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин встретился с главой Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым.Коков представил подробный доклад о социально-экономическом развитии региона, в частности, рассказал о восьми новых амбулаториях и десяти объектах здравоохранения, открытых после капитального ремонта в рамках реализации программы модернизации первичного звена. По его данным, медосмотрами охвачено почти 70% взрослого населения региона - более 340 тысяч жителей, а удовлетворенность медицинской помощью составляет 64,5%.Глава республики также указал на рост числа туристов за девять месяцев этого года на 5% - всего регион посетило около 1,5 миллиона человек.“Впереди зимний период, лыжи”, - отметил Путин, на что Коков рассказал, что в предстоящий зимний сезон только в Приэльбрусье ожидается порядка 470 тысяч туристов.Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Коков расскажет президенту о делах в своем субъекте, отметив, что глава государства постоянно продолжает работу с главами регионов.Предыдущая встреча Путина с Коковым проходила в августе прошлого года во время рабочей поездки президента в Кабардино-Балкарию. На ней президент и глава субъекта обсудили успехи региона в сельском хозяйстве, рост инвестиций, повышение туристической привлекательности республики, а также социальные вопросы. Особое внимание было уделено вопросам демографии. Коков рассказывал, что Кабардино-Балкария занимает седьмое место по показателю динамики естественного прироста населения.

https://1prime.ru/20251216/peskov-865600695.html

кабардино-балкария

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , кабардино-балкария, рф, владимир путин, дмитрий песков