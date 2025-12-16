https://1prime.ru/20251216/roskachestvo--865596809.html

Роскачество выявило несоответствие ГОСТу зеленого горошка трех марок

МОСКВА, 16 дек - ПРАЙМ. Роскачество выявило несоответствие ГОСТу зеленого горошка трех торговых марок, в продукции обнаружили неоднородный размер горошин и примесь гороха коричневого цвета, при этом вся продукция полностью безопасна, говорится в сообщении организации. В исследовании принимала участие продукция следующих марок: "Овощ в помощь", Heinz, Eko, "Вкусвилл", Global Village, О'кей Daily, "Знак заботы", Globus, "6 соток", "Маркет", "Бондюэль", Greenola, "Ашан", "Фрау Марта", "Лента", "Дядя Ваня", Green Ray, "Кормилица", "Юнона", "Кубаночка". В Роскачестве подчеркнули, что вся продукция полностью безопасна. В ней не обнаружено пестицидов, ГМО, консервантов, красителей и нарушений по микробиологии. Консервы стерильны и герметичны. "Консервированный зеленый горошек, в маркировке которого указан ГОСТ, должен соответствовать целому ряду строгих органолептических показателей. Несоответствие ГОСТ в таких случаях рассматривается как нарушение, их выявили в продукции 3 торговых марок: Global Village и "Юнона" - неоднородный размер горошин - от мелкого до крупного. Количество битых зерен - 6,8%, и 6,9% соответственно, а для высшего сорта не должно превышать 6%; "Маркет" - обнаружили примесь кормового гороха коричневого цвета в количестве 1 штуки", - говорится в сообщении. В организации отметили, что опережающему стандарту Роскачества по данному показателю не соответствовала продукция шести торговых марок. Это не является нарушением, однако продукция не сможет получить государственный знак качества. Также в отдельных марках были выявлены нарушения по консистенции горошка и заливке, рассказали в Роскачестве. Так, в продукции торговой марки "Овощ в помощь" консистенция горошка мягкая неоднородная, оболочка зерен чуть плотнее (жестче), а в образцах марки "Лента" заливочная жидкость мутная. Требования опережающего стандарта по этому показателю не подтвердила продукция одной торговой марки. "Цвет горошка также должен быть определенного цвета. Нарушения выявили в продукции одной торговой марки: "Лента" - цвет горошка оказался неоднородным (от бледно-оливкового до светло-зеленого и оливкового). Цвет заливочной жидкости также нехарактерный для данной продукции - бледно-желтый", - добавляется в сообщении. В то же время в отношении запаха и вкуса несоответствий в образцах Роскачеством выявлено не было. Фактическая массовая доля зерен от массы консервов меньше установленной стандартом в продукции 5 марок: "Ашан", "Знак заботы", "Маркет", "Юнона", О'кей Daily. По массовой доле белка отклонений нет, а вот по массовой доле углеводов и жиров несоответствие выявлено в продукции "Юнона", указали в организации. Там же уточнили, что региональными управлениями Роспотребнадзора были объявлены предостережения нескольким производителям о недопустимости нарушения обязательных требований. Росаккредитация приостановила действие 9 деклараций о соответствии, заявителями которых являются ООО "Промконсервы", ООО "Грин Рэй Кубань", ООО "Белгородский Консервный Комбинат", ООО "Юнона Инвест Лтд". Кроме того, ряд производителей и торговых сетей сообщили о проведении внутренних проверок и мероприятий для устранения нарушений. Продукция торговой марки "Юнона", выставленная на маркетплейсе Ozon, снята с продажи.

бизнес, роскачество, "лента", ашан