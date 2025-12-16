"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста

https://1prime.ru/20251216/rossiya-865613288.html

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Подход России к урегулированию ситуации на Украине остается таким же, написал журналист Чей Боуз в социальной сети X, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о смене позиций участников конфликта в процессе переговоров. "В действительности позиция России нисколько не изменилась, она просто отказалась принять что-либо, кроме реального и долгосрочного урегулирования", — подчеркнул он.В понедельник глава Белого дома сообщил, что участники украинского конфликта пересматривают свою позицию в ходе переговоров. Он также призвал "заставить" Москву и Киев прийти к единому мнению.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное разрешение ситуации, отвергая любые временные перемирия. Его достижение возможно лишь после ликвидации коренных причин конфликта. Среди них — угрозы нацбезопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоговорящего населения на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, подчёркивал, что призывы к немедленному перемирию на Украине противоречат договоренностям, достигнутым между президентами России и США на Аляске.

