"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста
Спецоперация на Украине
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста
Подход России к урегулированию ситуации на Украине остается таким же, написал журналист Чей Боуз в социальной сети X, комментируя заявление президента США...
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Подход России к урегулированию ситуации на Украине остается таким же, написал журналист Чей Боуз в социальной сети X, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о смене позиций участников конфликта в процессе переговоров. "В действительности позиция России нисколько не изменилась, она просто отказалась принять что-либо, кроме реального и долгосрочного урегулирования", — подчеркнул он.В понедельник глава Белого дома сообщил, что участники украинского конфликта пересматривают свою позицию в ходе переговоров. Он также призвал "заставить" Москву и Киев прийти к единому мнению.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное разрешение ситуации, отвергая любые временные перемирия. Его достижение возможно лишь после ликвидации коренных причин конфликта. Среди них — угрозы нацбезопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоговорящего населения на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, подчёркивал, что призывы к немедленному перемирию на Украине противоречат договоренностям, достигнутым между президентами России и США на Аляске.
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Подход России к урегулированию ситуации на Украине остается таким же, написал журналист Чей Боуз в социальной сети X, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о смене позиций участников конфликта в процессе переговоров.
"В действительности позиция России нисколько не изменилась, она просто отказалась принять что-либо, кроме реального и долгосрочного урегулирования", — подчеркнул он.
Дмитрий Песков
Песков ответил на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
13:15
В понедельник глава Белого дома сообщил, что участники украинского конфликта пересматривают свою позицию в ходе переговоров. Он также призвал "заставить" Москву и Киев прийти к единому мнению.
Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное разрешение ситуации, отвергая любые временные перемирия. Его достижение возможно лишь после ликвидации коренных причин конфликта. Среди них — угрозы нацбезопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоговорящего населения на Украине.
Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, подчёркивал, что призывы к немедленному перемирию на Украине противоречат договоренностям, достигнутым между президентами России и США на Аляске.
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа
СМИ раскрыли, как Зеленский попытался обмануть Трампа
Вчера, 15:57
 
Спецоперация на Украине
 
 
