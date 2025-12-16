https://1prime.ru/20251216/rossiya-865613288.html
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста - 16.12.2025, ПРАЙМ
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста
Подход России к урегулированию ситуации на Украине остается таким же, написал журналист Чей Боуз в социальной сети X, комментируя заявление президента США... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T18:24+0300
2025-12-16T18:24+0300
2025-12-16T18:24+0300
спецоперация на украине
украина
сша
москва
дональд трамп
владимир путин
сергей лавров
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_034de74fa4905525aa19a529323d8cc7.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Подход России к урегулированию ситуации на Украине остается таким же, написал журналист Чей Боуз в социальной сети X, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о смене позиций участников конфликта в процессе переговоров. "В действительности позиция России нисколько не изменилась, она просто отказалась принять что-либо, кроме реального и долгосрочного урегулирования", — подчеркнул он.В понедельник глава Белого дома сообщил, что участники украинского конфликта пересматривают свою позицию в ходе переговоров. Он также призвал "заставить" Москву и Киев прийти к единому мнению.Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия выступает исключительно за долгосрочное разрешение ситуации, отвергая любые временные перемирия. Его достижение возможно лишь после ликвидации коренных причин конфликта. Среди них — угрозы нацбезопасности, возникшие из-за расширения НАТО, и ущемление прав русскоговорящего населения на Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров, в свою очередь, подчёркивал, что призывы к немедленному перемирию на Украине противоречат договоренностям, достигнутым между президентами России и США на Аляске.
https://1prime.ru/20251216/peskov--865600937.html
https://1prime.ru/20251215/zelenskiy-865570348.html
украина
сша
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/09/865367726_99:0:2830:2048_1920x0_80_0_0_f1f11651c33f0e4f1aed8ea60478064d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, сша, москва, дональд трамп, владимир путин, сергей лавров, нато
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста
Журналист Боуз: позиция России по урегулированию на Украине остается неизменной