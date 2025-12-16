https://1prime.ru/20251216/stavki-865575159.html

"Ждать паузы?": что будет с ключевой ставкой в декабре

"Ждать паузы?": что будет с ключевой ставкой в декабре - 16.12.2025, ПРАЙМ

"Ждать паузы?": что будет с ключевой ставкой в декабре

В этом году Центробанк снижал ставку четыре раза подряд. Если поначалу эти шаги были довольно ощутимыми — на один-два процентных пункта, то октябрьское снижение | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T07:07+0300

2025-12-16T07:07+0300

2025-12-16T07:07+0300

статья

банки

финансы

эльвира набиуллина

росстат

ставка банка россии

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/44/841464403_0:0:3103:1745_1920x0_80_0_0_a856e8523f6ad24d5c64040d964a809f.jpg

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ, Светлана Медведева. В этом году Центробанк снижал ставку четыре раза подряд. Если поначалу эти шаги были довольно ощутимыми — на один-два процентных пункта, то октябрьское снижение оказалось совсем скромным, всего на полпроцента — до 16,5%. Как регулятор поступит на финальном заседании года 19 декабря — в материале "Прайм".Ключевые показателиСигнал совета директоров на ближайшие заседания нейтрален. "Продолжение снижения не предопределено", — говорила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в октябре.По ее словам, для решения о следующем снижении ставки потребуются "дополнительные факты", которые будут подтверждать, что можно двигаться дальше, не боясь, что инфляция "залипнет" в 2026-м выше целевого уровня.В ноябре инфляционные ожидания населения выросли до 13,3%. В октябре было 12,6%. Ценовые ожидания предприятий также увеличились.Индекс потребительских настроений почти не изменился.Согласно данным Росстата, на неделе с 2 по 8 декабря инфляция составила 0,05% против 0,04% неделей ранее. С начала года цены выросли на 5,31%. По информации Минэкономразвития, годовая инфляция замедлилась до 6,34%. Неделей ранее было 6,61%.Президент России Владимир Путин отмечал: "К концу декабря она будет около 6%, то есть ниже прогнозов правительства и Центрального банка".Варианты решенийКрайне маловероятно, что Центробанк сохранит текущую ключевую ставку. Но и вряд ли опустит ее ниже 15%, считает доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.Глава ЦБ Эльвира Набиуллина отмечала: быстрое снижение ключевой ставки перечеркнуло бы весь достигнутый прогресс по инфляции."Думаю, на следующем заседании ключевая ставка будет снижена, вероятнее всего (55%), на один процентный пункт (до 15,5%). Сценарий снижения на полтора процентных пункта оценивается в 39%", — говорит эксперт.Схожего мнения придерживается и аналитик финансового маркетплейса Банки.ру Гаянэ Замалеева.Базовый сценарий — снижение ключевой ставки на 100-150 базисных пунктов. Аргументы в пользу такого решения накапливались в последние недели: инфляция замедляется быстрее ожиданий."Рубль заметно укрепился и начал выступать естественным антиинфляционным фактором за счет удешевления импорта. Сильный курс снижает давление на цены и позволяет регулятору действовать менее осторожно, не опасаясь нового ускорения инфляции", — отмечает аналитик.Президент Международного союза судебных экспертов Николай Кандикудряков-Тигранн, напротив, считает, что ставку снизят лишь на полпроцента."Безусловно, важный показатель, на который ориентируется регулятор, —инфляция. Еще один аргумент в пользу снижения — крепкие позиции рубля", — говорит эксперт.Есть положительные тенденции и на рынке труда, который постепенно охлаждается, что тоже работает на сдерживание инфляции."Снижение произойдет только на 0,5%, потому что впереди влияние на инфляционные процессы, которое, несомненно, окажет грядущее повышение НДС. Думаю, регулятор хочет посмотреть, как рынок абсорбирует изменения в налоговом законодательстве", — считает специалист.По прогнозу Балынина, на первом заседании в 2026-м, которое состоится в феврале, ключевую ставку либо сохранят, либо символически опустят на 0,5%."Однако чем меньше уровень снижения на декабрьском заседании, тем выше вероятность более активной нисходящей корректировки ее значения в феврале", — поясняет эксперт.Влияние на вкладыСтавки по банковским вкладам и кредитам подстроятся под значение ключевой: по вкладам быстрее, по кредитам медленнее, отмечает Балынин.При этом в декабре и в самом начале января традиционно будут повышенные сезонные предложения от банков, на которые результаты пятничного заседания не повлияют, и они закроются с окончанием новогодних каникул. При этом все равно у россиян останется возможность открывать вклад по ставкам, которые будут более чем в два раза выше уровня инфляции."Думаю, что вклады в январе 2025-го (даже после ухода с рынка новогодних предложений) можно будет открыть на три-девять месяцев по ставкам примерно 15% годовых. Для новых вкладчиков, а также для лиц, открывающих дополнительные продукты, ставки будут повыше", — считает эксперт.Таким образом, ключевая ставка с большой вероятностью не останется прежней. Условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики создает крепкий рубль, а также более спокойный инфляционный фон.

https://1prime.ru/20251215/stavka-865559663.html

https://1prime.ru/20251211/stavki-865406113.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Светлана Медведева https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

банки, финансы, эльвира набиуллина, росстат, ставка банка россии