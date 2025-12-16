Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции - 16.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251216/ukraina-865607546.html
"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции
"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции - 16.12.2025, ПРАЙМ
"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции
Украинские власти не исключают возможности продолжения военных действий без новой поддержки со стороны западных стран, сообщает Bild, ссылаясь на... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T16:05+0300
2025-12-16T16:05+0300
мировая экономика
общество
берлин
москва
киев
сергей рябков
дональд туск
нато
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Украинские власти не исключают возможности продолжения военных действий без новой поддержки со стороны западных стран, сообщает Bild, ссылаясь на правительственный источник."Для нас сейчас, похоже, нет хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить", — заявил источник.Во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал в интервью для ABC News, что стороны украинского конфликта близки к достижению решения кризиса. Он подчеркнул, что Москва выступает за заключение прочного соглашения, нацеленного на устранение коренных причин конфликта.В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО. Взаимен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер Польши Дональд Туск.
берлин
москва
киев
мировая экономика, общество , берлин, москва, киев, сергей рябков, дональд туск, нато, bild
Мировая экономика, Общество , Берлин, МОСКВА, Киев, Сергей Рябков, Дональд Туск, НАТО, Bild
16:05 16.12.2025
 
"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции

Bild: в Киеве допустили продолжение боевых действий без западной помощи

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Флаг Украины. Архивное фото
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Украинские власти не исключают возможности продолжения военных действий без новой поддержки со стороны западных стран, сообщает Bild, ссылаясь на правительственный источник.
"Для нас сейчас, похоже, нет хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить", — заявил источник.
Россия хочет остановить конфликт на Украине, заявил Песков
13:11
Россия хочет остановить конфликт на Украине, заявил Песков
13:11
Во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал в интервью для ABC News, что стороны украинского конфликта близки к достижению решения кризиса. Он подчеркнул, что Москва выступает за заключение прочного соглашения, нацеленного на устранение коренных причин конфликта.
В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО. Взаимен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер Польши Дональд Туск.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Западные СМИ рассказали, что вынудит Зеленского пойти на мирное соглашение
14:28
 
Мировая экономикаОбществоБерлинМОСКВАКиевСергей РябковДональд ТускНАТОBild
 
 
