https://1prime.ru/20251216/ukraina-865607546.html
"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции
"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции - 16.12.2025, ПРАЙМ
"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции
Украинские власти не исключают возможности продолжения военных действий без новой поддержки со стороны западных стран, сообщает Bild, ссылаясь на... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T16:05+0300
2025-12-16T16:05+0300
2025-12-16T16:05+0300
мировая экономика
общество
берлин
москва
киев
сергей рябков
дональд туск
нато
bild
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Украинские власти не исключают возможности продолжения военных действий без новой поддержки со стороны западных стран, сообщает Bild, ссылаясь на правительственный источник."Для нас сейчас, похоже, нет хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить", — заявил источник.Во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал в интервью для ABC News, что стороны украинского конфликта близки к достижению решения кризиса. Он подчеркнул, что Москва выступает за заключение прочного соглашения, нацеленного на устранение коренных причин конфликта.В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО. Взаимен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер Польши Дональд Туск.
https://1prime.ru/20251216/peskov-865600804.html
https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865603909.html
берлин
москва
киев
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_267:0:2400:1600_1920x0_80_0_0_6fde5b7f862acc894332cb2b2dd78b00.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , берлин, москва, киев, сергей рябков, дональд туск, нато, bild
Мировая экономика, Общество , Берлин, МОСКВА, Киев, Сергей Рябков, Дональд Туск, НАТО, Bild
"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции
Bild: в Киеве допустили продолжение боевых действий без западной помощи