https://1prime.ru/20251216/ukraina-865607546.html

"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции

"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции - 16.12.2025, ПРАЙМ

"Нас вынудят". В Киеве высказались о капитуляции

Украинские власти не исключают возможности продолжения военных действий без новой поддержки со стороны западных стран, сообщает Bild, ссылаясь на... | 16.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-16T16:05+0300

2025-12-16T16:05+0300

2025-12-16T16:05+0300

мировая экономика

общество

берлин

москва

киев

сергей рябков

дональд туск

нато

bild

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/64/842196410_0:103:2400:1453_1920x0_80_0_0_b0239cf42cc18ead545123e1bc48f51c.jpg

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Украинские власти не исключают возможности продолжения военных действий без новой поддержки со стороны западных стран, сообщает Bild, ссылаясь на правительственный источник."Для нас сейчас, похоже, нет хорошего решения. Либо нас вынудят к частичной капитуляции, либо война продолжится и без новой помощи для нас, которая могла бы что-то изменить", — заявил источник.Во вторник заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал в интервью для ABC News, что стороны украинского конфликта близки к достижению решения кризиса. Он подчеркнул, что Москва выступает за заключение прочного соглашения, нацеленного на устранение коренных причин конфликта.В воскресенье и понедельник в Берлине прошли переговоры делегаций США и Украины. Сообщается, что по их итогам западные страны согласились предоставить гарантии безопасности по типу пятой статьи НАТО. Взаимен американцы потребовали от Киева территориальные уступки, утверждает премьер Польши Дональд Туск.

https://1prime.ru/20251216/peskov-865600804.html

https://1prime.ru/20251216/zelenskiy-865603909.html

берлин

москва

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , берлин, москва, киев, сергей рябков, дональд туск, нато, bild