Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве сделали громкое заявление о размещении европейских войск - 16.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251216/ukraina-865613605.html
В Киеве сделали громкое заявление о размещении европейских войск
В Киеве сделали громкое заявление о размещении европейских войск - 16.12.2025, ПРАЙМ
В Киеве сделали громкое заявление о размещении европейских войск
Лидеры стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", определились с решением по размещению войск на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского... | 16.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-16T18:36+0300
2025-12-16T18:36+0300
спецоперация на украине
украина
киев
москва
владимир зеленский
сергей рябков
нато
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861544040_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d6ad7aba91aabbe5c00d9dbc2ef881e3.jpg
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", определились с решением по размещению войск на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, его слова передает "РБК-Украина" со ссылкой на телемарафон."Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "коалиции желающих", — а там есть формат так называемой мультифункциональной группы "Украина" — это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. &lt;…&gt; Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой ", — заявил Жовква, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Киева.Он отказался раскрывать подробности в эфире национального телемарафона.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник подчеркнул, что Москва ни при каких условиях не согласится на присутствие войск НАТО на Украине, включая военнослужащих "коалиции желающих". В российском МИД заявляли, что любой сценарий, при котором войска стран НАТО будут размещены на Украине, для Москвы категорически неприемлем и грозит резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
https://1prime.ru/20251216/rossiya-865613288.html
https://1prime.ru/20251216/orban-865612118.html
украина
киев
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1f/861544040_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c906c0355c78c9d7cef63ec269d17773.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, москва, владимир зеленский, сергей рябков, нато, мид
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, Киев, МОСКВА, Владимир Зеленский, Сергей Рябков, НАТО, МИД
18:36 16.12.2025
 
В Киеве сделали громкое заявление о размещении европейских войск

Замглавы ОП Жовква: европейские страны определились с размещением войск на Украине

© РИА Новости . Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости . Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", определились с решением по размещению войск на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, его слова передает "РБК-Украина" со ссылкой на телемарафон.
"Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "коалиции желающих", — а там есть формат так называемой мультифункциональной группы "Украина" — это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. <…> Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой ", — заявил Жовква, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Киева.
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
"Она отказалась". Новое заявление Трампа о России удивило журналиста
18:24
Он отказался раскрывать подробности в эфире национального телемарафона.
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник подчеркнул, что Москва ни при каких условиях не согласится на присутствие войск НАТО на Украине, включая военнослужащих "коалиции желающих".
В российском МИД заявляли, что любой сценарий, при котором войска стран НАТО будут размещены на Украине, для Москвы категорически неприемлем и грозит резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Орбан набросился на ЕС из-за России и Украины
17:37
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАКиевМОСКВАВладимир ЗеленскийСергей РябковНАТОМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала