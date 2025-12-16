https://1prime.ru/20251216/ukraina-865613605.html
В Киеве сделали громкое заявление о размещении европейских войск
В Киеве сделали громкое заявление о размещении европейских войск
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран, входящих в так называемую "коалицию желающих", определились с решением по размещению войск на Украине, заявил замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква, его слова передает "РБК-Украина" со ссылкой на телемарафон."Не раскрывая подробностей, скажу, что да: европейские лидеры, которые участвуют в формате "коалиции желающих", — а там есть формат так называемой мультифункциональной группы "Украина" — это собственно то, о чем мы говорим: размещение сил поддержки. <…> Так вот, европейская сторона определилась с конкретикой ", — заявил Жовква, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности для Киева.Он отказался раскрывать подробности в эфире национального телемарафона.Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков во вторник подчеркнул, что Москва ни при каких условиях не согласится на присутствие войск НАТО на Украине, включая военнослужащих "коалиции желающих". В российском МИД заявляли, что любой сценарий, при котором войска стран НАТО будут размещены на Украине, для Москвы категорически неприемлем и грозит резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из стран-участниц альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.
В Киеве сделали громкое заявление о размещении европейских войск
