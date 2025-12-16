https://1prime.ru/20251216/ukraina-865616494.html
"Может одолеть Россию". Ситуация на Украине удивила пользователей Сети
"Может одолеть Россию". Ситуация на Украине удивила пользователей Сети
Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают статью, автор которой задался вопросом, удастся ли Украине в следующем году "переломить пессимистичные тренды" | 16.12.2025
2025-12-16T20:16+0300
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Читатели чешской газеты Lidovky активно обсуждают статью, автор которой задался вопросом, удастся ли Украине в следующем году "переломить пессимистичные тренды" на поле боя. "На колу мочало, начинай сначала… У Украины ни войск, ни вооружения, ни экономики, а господин журналист тут опять бредит… Или это шутка такая?" — задался вопросом один из комментаторов. "Проиграла Украина", — добавил другой. "В конфликте на Украине Россия уже победила. А до европейских медиа-марионеток просто очень долго доходит", — высказал свое мнение еще один пользователь. "Меня удивляет, что так много взрослых людей всё ещё верят, будто Украина, даже получая огромную помощь, может одолеть Россию на поле боя", — подытожил другой читатель. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что неудачи на фронте должны побудить Украину начать переговоры. Кроме того, постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что ВСУ несут тяжёлые потери и утрачивают свою боеспособность. Президент России Владимир Путин ранее в интервью для India Today отметил, что контролируемые Киевом территории будут либо освобождены военным путём, либо украинские войска покинут их и прекратят убивать там людей.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
