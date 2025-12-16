https://1prime.ru/20251216/ukraina-865618465.html

"Встреча с Путиным". СМИ узнали о переживаниях Зеленского

МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Владимир Зеленский обеспокоен тем, что президент США Дональд Трамп не стремится согласовывать мирный план по Украине с позициями европейских стран, пишет сербская газета Politika. "Что особенно беспокоит Зеленского, так это тот факт, что в требовании Вашингтона ничего не говорится о согласовании с требованиями европейцев <…>. Иными словами, американский лидер продолжает идти по пути, который проложил еще во время встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на Аляске", — говорится в материале.Автор статьи подчеркивает, что стремление западных лидеров "замедлить крах Украины" напоминает попытку "схватиться за последнюю соломинку". В понедельник завершились двухдневные переговоры по украинскому урегулированию при участии спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и Владимира Зеленского. Как сообщают СМИ, стороны смогли достичь согласия по нескольким вопросам, а Уиткофф отметил значительный прогресс. В начале декабря Владимир Путин принял в Кремле Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера. Стороны около пяти часов обсуждали американскую мирную инициативу, однако до компромиссного решения пока не дошли. Российский президент позже сообщил, что Вашингтон разделил 27 пунктов исходного плана на четыре пакета и предложил рассматривать их по отдельности. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, были вопросы, с которыми Москва не согласна.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

