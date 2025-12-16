"Близится капитуляция": на Западе рассказали о давлении на Россию
Дизен: Обострение конфликта может лишить Украину Одессы и Николаева
Боевая работа в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Усиление конфликта на Украине, инициированное Западом, ухудшает положение Киева, грозя потерей контроля над стратегически важными регионами, такими как Одесса и Николаев, рассказал Гленн Дизен, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии, в интервью на YouTube-канале Deep Dive.
"Каждый раз, когда мы наращиваем давление (На Россию. — Прим. Ред.), ситуация для украинцев становится все хуже и хуже. И когда Запад так обостряет ситуацию, Украине это, на самом деле, не помогает. <…> Если так будет продолжаться, я не думаю, что дело дойдет до урегулирования. В определенный момент просто приблизится капитуляция", — заявил он.
Профессор подчеркнул, что новые удары по России, которые поддерживаются Западом, могут привести к тому, что Украина полностью утратит выход к Черному морю, что осложнит послевоенное восстановление страны.
"Проблема в том, что по мере эскалации ситуации, например, нападений украинцев на корабли в Черном море, русские решат, что такие регионы, как Одесса и Николаев, не могут быть частью будущей Украины. И это уже трагедия для Украины, потому что будет невозможно восстановить процветающее государство без береговой линии. Мы движемся в этом направлении. И это прискорбно", — резюмировал Дизен.
Атаки на судоходство
В конце ноября судно Kairos под флагом Гамбии пострадало от пожара в Черном море на расстоянии 28 миль от берегов Турции. Пожар был потушен спустя два дня.
В тот же день танкер Virat был подвергнут атаке в 35 милях от турецкого побережья, но экипаж отказался покидать судно
Спустя день судно снова атаковали безэкипажные морские катера. Российский танкер Midvolga-2, перевозивший растительное масло, был атакован второго декабря, но просьбы о помощи не поступало.
Турецкое Министерство иностранных дел выразило обеспокоенность, отметив, что эти атаки угрожают жизням людей, судоходству и экологии. Официальный источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что Турция передала жесткое предупреждение службам безопасности Украины.
Мария Захарова, представитель российского МИД, отметила, что в этих атаках киевский режим использует те же силы, которые однажды срывали диалог о мире и теперь стремятся к усилению конфликта. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков охарактеризовал украинские атаки как угрозу суверенитету Турции.