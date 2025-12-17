Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката по делу о нежелательных грантах - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251217/advokat-865634652.html
Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката по делу о нежелательных грантах
Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката по делу о нежелательных грантах - 17.12.2025, ПРАЙМ
Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката по делу о нежелательных грантах
Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца адвоката Романа Качанова, обвиняемого в организации деятельности нежелательной организации,... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T13:21+0300
2025-12-17T13:21+0300
общество
россия
екатеринбург
https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_deac18a2aef631882f7f34f065575f15.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца адвоката Романа Качанова, обвиняемого в организации деятельности нежелательной организации, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении адвоката Романа Качанова… Суд ходатайство удовлетворил. Качанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок по 15 февраля 2026 года", – говорится в сообщении. Во вторник РИА Новости в правоохранительных органах рассказали, что уголовные дела об организации деятельности нежелательной организации возбудили в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и адвоката Романа Качанова, у них прошли обыски. Позднее им предъявили обвинения. По словам собеседника, фигуранты под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали гранты от признанных нежелательными на территории России Норвежского Хельсинкского Комитета (Norwegian Helsinki Committee)* и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy)*. Ранее проверить их деятельность следствие попросила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.*входит в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
екатеринбург
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83397/42/833974297_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_6c58dd6ac9ba4a8a6a8d174ef403240a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, екатеринбург
Общество , РОССИЯ, ЕКАТЕРИНБУРГ
13:21 17.12.2025
 
Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката по делу о нежелательных грантах

Адвоката Качанова заподозрили в организации деятельности нежелательной организации

© Sputnik | Перейти в медиабанкНаручники
Наручники
Наручники. Архивное фото
© Sputnik
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца адвоката Романа Качанова, обвиняемого в организации деятельности нежелательной организации, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.
"Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении адвоката Романа Качанова… Суд ходатайство удовлетворил. Качанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок по 15 февраля 2026 года", – говорится в сообщении.
Во вторник РИА Новости в правоохранительных органах рассказали, что уголовные дела об организации деятельности нежелательной организации возбудили в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и адвоката Романа Качанова, у них прошли обыски. Позднее им предъявили обвинения.
По словам собеседника, фигуранты под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали гранты от признанных нежелательными на территории России Норвежского Хельсинкского Комитета (Norwegian Helsinki Committee)* и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy)*. Ранее проверить их деятельность следствие попросила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.
*входит в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
 
ОбществоРОССИЯЕКАТЕРИНБУРГ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала