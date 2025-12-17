https://1prime.ru/20251217/advokat-865634652.html
Суд в Екатеринбурге арестовал адвоката по делу о нежелательных грантах
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 дек – ПРАЙМ. Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал на два месяца адвоката Романа Качанова, обвиняемого в организации деятельности нежелательной организации, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. "Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в отношении адвоката Романа Качанова… Суд ходатайство удовлетворил. Качанову избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на срок по 15 февраля 2026 года", – говорится в сообщении. Во вторник РИА Новости в правоохранительных органах рассказали, что уголовные дела об организации деятельности нежелательной организации возбудили в отношении блогеров из Екатеринбурга Алексея Соколова, Ларисы Захаровой и адвоката Романа Качанова, у них прошли обыски. Позднее им предъявили обвинения. По словам собеседника, фигуранты под видом правозащитной деятельности в местах лишения свободы осваивали гранты от признанных нежелательными на территории России Норвежского Хельсинкского Комитета (Norwegian Helsinki Committee)* и Национального фонда в поддержку демократии (National Endowment for Democracy)*. Ранее проверить их деятельность следствие попросила свердловская общественница Екатерина Сапрыкина.*входит в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации
