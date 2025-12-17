https://1prime.ru/20251217/arakchi-865642217.html
Глава МИД Ирана оценил развитие экономического сотрудничества с Россией
Глава МИД Ирана оценил развитие экономического сотрудничества с Россией - 17.12.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Ирана оценил развитие экономического сотрудничества с Россией
РФ и Иран работают над обеспечением экономического сотрудничества с учётом санкций, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T16:53+0300
2025-12-17T16:53+0300
2025-12-17T16:53+0300
мировая экономика
россия
иран
рф
тегеран
аббас аракчи
совбез
оон
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_0:201:2929:1848_1920x0_80_0_0_5ffc72634d45c248094e73a2cfb5092f.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. РФ и Иран работают над обеспечением экономического сотрудничества с учётом санкций, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он также отметил, что Россия и Иран считают незаконными односторонние санкции Запада, Тегеран также благодарен РФ за позицию с неприятием решения "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) о возврате международных санкций Совбеза ООН против Ирана. "Что касается незаконных санкциях США и Европы, мы сотрудничаем, чтобы обеспечивать свои экономические требования, мы проводим регулярный обмен мнениями, чтобы обеспечить нужный уровень товарооборота", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым. По словам иранского дипломата, отношения Москвы и Тегерана расширяются, стороны работают над различными проектами энергетической и инфраструктурной сферах. Глава МИД Ирана отметил, что "самый главный проект" - строительство железной дороги Решт-Астара для формирования западной ветки транспортного коридора "Север-Юг". Аракчи также отметил рост торговли и товарооборота, заявив о готовности наращивать его.
иран
рф
тегеран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83274/82/832748299_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_baed86ac6ee977acbc069ba0ffba7d79.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, россия, иран, рф, тегеран, аббас аракчи, совбез, оон, мид
Мировая экономика, РОССИЯ, ИРАН, РФ, Тегеран, Аббас Аракчи, Совбез, ООН, МИД
Глава МИД Ирана оценил развитие экономического сотрудничества с Россией
Аракчи: Россия и Иран работают над обеспечением экономического сотрудничества