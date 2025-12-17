https://1prime.ru/20251217/arakchi-865642217.html

Глава МИД Ирана оценил развитие экономического сотрудничества с Россией

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. РФ и Иран работают над обеспечением экономического сотрудничества с учётом санкций, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Он также отметил, что Россия и Иран считают незаконными односторонние санкции Запада, Тегеран также благодарен РФ за позицию с неприятием решения "евротройки" (Великобритания, Франция, Германия) о возврате международных санкций Совбеза ООН против Ирана. "Что касается незаконных санкциях США и Европы, мы сотрудничаем, чтобы обеспечивать свои экономические требования, мы проводим регулярный обмен мнениями, чтобы обеспечить нужный уровень товарооборота", - сказал Аракчи в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Лавровым. По словам иранского дипломата, отношения Москвы и Тегерана расширяются, стороны работают над различными проектами энергетической и инфраструктурной сферах. Глава МИД Ирана отметил, что "самый главный проект" - строительство железной дороги Решт-Астара для формирования западной ветки транспортного коридора "Север-Юг". Аракчи также отметил рост торговли и товарооборота, заявив о готовности наращивать его.

