Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россияне пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на острую нехватку банкоматов в малых населенных пунктах российских регионов, сообщили в Народном фронте по итогам обработки обращений граждан на программу "Итоги года с Владимиром Путиным". Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию. "Стали поступать обращения из разных регионов, из разных небольших населенных пунктов, обращаются в основном люди старшего возраста и говорят о том, что катастрофически не хватает банкоматов. Где-то вообще в селе ни одного нет, где-то на район всего один банкомат, это создает очень серьезные сложности", - рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Хакасии Ксения Буганова, слова волонтера приводит "Россия 24". Она подчеркнула, что чтобы снять наличные с карты, пенсионерам приходится ездить за 20-30 километров. Ситуацию осложняет и то, что в местных магазинах не хватает терминалов для оплаты картой. Кроме того, аналогичные обращения поступают и от молодежи. "Невозможно без банкоматов совершать какие-то операции. Люди просят обратить внимание Владимира Владимировича на эту проблему, принять какие-то меры, чтобы ее решить", - добавила она.
Россияне пожаловались Путину на острую нехватку банкоматов в регионах

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Россияне пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на острую нехватку банкоматов в малых населенных пунктах российских регионов, сообщили в Народном фронте по итогам обработки обращений граждан на программу "Итоги года с Владимиром Путиным".
Программа "Итоги года с Владимиром Путиным" выйдет в эфир 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря в 15.00 мск, он продлится вплоть до ее окончания. В 2025 году, как и в 2024, GigaChat занимается расшифровкой обращений на прямую линию.
"Стали поступать обращения из разных регионов, из разных небольших населенных пунктов, обращаются в основном люди старшего возраста и говорят о том, что катастрофически не хватает банкоматов. Где-то вообще в селе ни одного нет, где-то на район всего один банкомат, это создает очень серьезные сложности", - рассказала руководитель регионального исполкома Народного фронта в Хакасии Ксения Буганова, слова волонтера приводит "Россия 24".
Она подчеркнула, что чтобы снять наличные с карты, пенсионерам приходится ездить за 20-30 километров. Ситуацию осложняет и то, что в местных магазинах не хватает терминалов для оплаты картой. Кроме того, аналогичные обращения поступают и от молодежи.
"Невозможно без банкоматов совершать какие-то операции. Люди просят обратить внимание Владимира Владимировича на эту проблему, принять какие-то меры, чтобы ее решить", - добавила она.
