https://1prime.ru/20251217/bayden-865639505.html
Байден высказался о России
Байден высказался о России - 17.12.2025, ПРАЙМ
Байден высказался о России
Если Соединенные Штаты откажутся от роли глобального лидера, это место могут занять Россия и Китай, сказал бывший президент Джо Байден, сообщает The Hill. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T15:30+0300
2025-12-17T15:30+0300
2025-12-17T15:30+0300
китай
джо байден
джеффри сакс
вашингтон
сша
the hill
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_d7080d6f5bf19e002aa2b1a91d09ca5a.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Если Соединенные Штаты откажутся от роли глобального лидера, это место могут занять Россия и Китай, сказал бывший президент Джо Байден, сообщает The Hill. "Если мы не будем лидерами, кто тогда будет руководить миром? Россия? Китай?" — задался вопросом он.Он подчеркнул, что Вашингтону не следует уступать лидерство, так как США "в долгу перед всем миром". Американский экономист и профессор из Колумбийского университета Джеффри Сакс в начале сентября отметил, что США продолжают считать себя главной силой на мировой арене, хотя это уже не соответствует действительности. В прошлом веке Соединенные Штаты действительно занимали доминирующие позиции, однако сейчас мир стал многополярным, и появилось множество "центров силы", а не один.
https://1prime.ru/20251216/nato-865587980.html
https://1prime.ru/20251217/rossiya-865630327.html
китай
вашингтон
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/18/847668822_193:0:2924:2048_1920x0_80_0_0_2340365def27ca6880d3fa8a8f58f344.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, джо байден, джеффри сакс, вашингтон, сша, the hill
КИТАЙ, Джо Байден, Джеффри Сакс, ВАШИНГТОН, США, The Hill
Байден высказался о России
Байден предостерег США от потери мирового лидерства в пользу РФ и КНР