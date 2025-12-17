https://1prime.ru/20251217/bayden-865639505.html

Байден высказался о России

Если Соединенные Штаты откажутся от роли глобального лидера, это место могут занять Россия и Китай, сказал бывший президент Джо Байден, сообщает The Hill. | 17.12.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Если Соединенные Штаты откажутся от роли глобального лидера, это место могут занять Россия и Китай, сказал бывший президент Джо Байден, сообщает The Hill. "Если мы не будем лидерами, кто тогда будет руководить миром? Россия? Китай?" — задался вопросом он.Он подчеркнул, что Вашингтону не следует уступать лидерство, так как США "в долгу перед всем миром". Американский экономист и профессор из Колумбийского университета Джеффри Сакс в начале сентября отметил, что США продолжают считать себя главной силой на мировой арене, хотя это уже не соответствует действительности. В прошлом веке Соединенные Штаты действительно занимали доминирующие позиции, однако сейчас мир стал многополярным, и появилось множество "центров силы", а не один.

