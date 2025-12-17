Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге ЕС - 17.12.2025, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге ЕС
Лидеры стран Европы считают выгодные для России условия урегулирования наихудшим исходом конфликта на Украине и пытаются внести изменения в мирные предложения... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T19:27+0300
2025-12-17T19:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/65/841256566_0:108:2400:1458_1920x0_80_0_0_389993a78b6998c968b53185a86bdfa3.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран Европы считают выгодные для России условия урегулирования наихудшим исходом конфликта на Украине и пытаются внести изменения в мирные предложения США, передает газета Wall Street Journal."Европа считает, что сделка, выгодная Москве, рискует перерасти в масштабный конфликт, который может охватить весь континент. &lt;…&gt; Для Европы, как и для Украины, плохое мирное соглашение, которое оставит Киев слабым и уязвимым, сейчас хуже, чем отсутствие какой-либо сделки", — говорится в публикации.По данным издания, европейские страны уже долгое время стараются убедить Вашингтон пересмотреть мирные условия, которые они считают чрезмерно благоприятными для России. Обсуждение мирного плана США Второго декабря президент России Владимир Путин встретился в Кремле со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. На протяжении примерно пяти часов стороны обсуждали детали американских мирных предложений, однако достичь компромисса пока не удалось. Как позже уточнил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".В свою очередь, Владимир Зеленский отправился в Великобританию, чтобы обсудить американские предложения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По сообщениям украинских изданий, по итогу встречи он вновь отказался уступать в территориальных вопросах. Согласно информации портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.Как отметили в Кремле, работа над мирными инициативами в настоящее время ведется между представителями США, европейскими странами и Украиной, Москва ждет, что после этих обсуждений Вашингтон представит ей свой взгляд на урегулирование.
"Сделка, выгодная Москве". СМИ узнали о рискованном шаге ЕС

WSJ: для Европы плохая мирная сделка по Украине хуже, чем продолжение конфликта

Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза
Флаги Евросоюза. Архивное фото
© Unsplash/ALEXANDRE LALLEMAND
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Лидеры стран Европы считают выгодные для России условия урегулирования наихудшим исходом конфликта на Украине и пытаются внести изменения в мирные предложения США, передает газета Wall Street Journal.
"Европа считает, что сделка, выгодная Москве, рискует перерасти в масштабный конфликт, который может охватить весь континент. <…> Для Европы, как и для Украины, плохое мирное соглашение, которое оставит Киев слабым и уязвимым, сейчас хуже, чем отсутствие какой-либо сделки", — говорится в публикации.
По данным издания, европейские страны уже долгое время стараются убедить Вашингтон пересмотреть мирные условия, которые они считают чрезмерно благоприятными для России.

Обсуждение мирного плана США

Второго декабря президент России Владимир Путин встретился в Кремле со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. На протяжении примерно пяти часов стороны обсуждали детали американских мирных предложений, однако достичь компромисса пока не удалось.
Как позже уточнил российский президент, Вашингтон разделил 27 пунктов изначального плана на четыре пакета и предложил рассматривать их отдельно. Он уточнил, что прошелся почти по каждому из них, "были вопросы, с которыми Москва не согласна".
В свою очередь, Владимир Зеленский отправился в Великобританию, чтобы обсудить американские предложения с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Фридрихом Мерцем. По сообщениям украинских изданий, по итогу встречи он вновь отказался уступать в территориальных вопросах.
Согласно информации портала Axios, накануне Киев передал Вашингтону ответ на последние предложения американцев по украинскому урегулированию.
Как отметили в Кремле, работа над мирными инициативами в настоящее время ведется между представителями США, европейскими странами и Украиной, Москва ждет, что после этих обсуждений Вашингтон представит ей свой взгляд на урегулирование.
