Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении - 17.12.2025
Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении
Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении - 17.12.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении
Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении против 6,34% на 8 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T19:35+0300
2025-12-17T19:35+0300
экономика
россия
владимир путин
инфляция
минэкономразвития рф
https://cdnn.1prime.ru/img/83331/83/833318316_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_049851a6e523bc0a67ab97f8bf65c784.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении против 6,34% на 8 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за период с 9 по 15 декабря цены на продовольственные товары увеличились на 0,05%. При этом на плодоовощную продукцию они выросли на 0,66%, на остальные продукты - не изменились. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,12%. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что рост цен по итогам 2025 года составит около 6% или даже ниже.
россия, владимир путин, инфляция, минэкономразвития рф
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, инфляция, Минэкономразвития РФ
19:35 17.12.2025
 
Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении

МЭР: инфляция в России на 15 декабря составила 6,08 процента в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении против 6,34% на 8 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как следует из документа, за период с 9 по 15 декабря цены на продовольственные товары увеличились на 0,05%. При этом на плодоовощную продукцию они выросли на 0,66%, на остальные продукты - не изменились.
В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,12%.
Президент России Владимир Путин ранее говорил, что рост цен по итогам 2025 года составит около 6% или даже ниже.
Экономика РОССИЯ Владимир Путин инфляция Минэкономразвития РФ
 
 
