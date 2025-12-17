https://1prime.ru/20251217/inflyatsiya-865648467.html
Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Инфляция в России на 15 декабря составила 6,08% в годовом выражении против 6,34% на 8 декабря, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как следует из документа, за период с 9 по 15 декабря цены на продовольственные товары увеличились на 0,05%. При этом на плодоовощную продукцию они выросли на 0,66%, на остальные продукты - не изменились. В сегменте непродовольственных товаров за неделю цены выросли на 0,02%, в секторе наблюдаемых услуг (туристические, регулируемые и бытовые) - на 0,12%. Президент России Владимир Путин ранее говорил, что рост цен по итогам 2025 года составит около 6% или даже ниже.
