https://1prime.ru/20251217/medvedev-865651921.html
Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково"
Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково" - 17.12.2025, ПРАЙМ
Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково"
Суммарная выручка участников инновационного центра "Сколково" в 2025 году должна превысить плановый показатель и составить 850 миллиардов рублей, заявил зампред | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T21:33+0300
2025-12-17T21:33+0300
2025-12-17T21:33+0300
экономика
россия
рф
дмитрий медведев
сколково
совбез
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Суммарная выручка участников инновационного центра "Сколково" в 2025 году должна превысить плановый показатель и составить 850 миллиардов рублей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета Фонда "Сколково" Дмитрий Медведев. "Нам, безусловно, нужно развиваться. Эти новые рабочие места, они дают и суммарную выручку проекта. За этот год она должна превысить плановый показатель, суммарный, подчеркиваю, 850 миллиардов рублей", - сказал Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково". Видеозапись заседания опубликована на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://1prime.ru/20251215/neft-865482189.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_472fd66d8d4edc3ecd5fbbb21ed627c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рф, дмитрий медведев, сколково, совбез
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Медведев, Сколково, Совбез
Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково"
Медведев: суммарная выручка резидентов "Сколково" в 2025 г должна превысить 850 млрд руб