Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково" - 17.12.2025
Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково"
Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково" - 17.12.2025, ПРАЙМ
Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково"
Суммарная выручка участников инновационного центра "Сколково" в 2025 году должна превысить плановый показатель и составить 850 миллиардов рублей, заявил зампред | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T21:33+0300
2025-12-17T21:33+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0e/849171138_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_ee7184e978e8a409ad64a97d1c287ec7.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Суммарная выручка участников инновационного центра "Сколково" в 2025 году должна превысить плановый показатель и составить 850 миллиардов рублей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета Фонда "Сколково" Дмитрий Медведев. "Нам, безусловно, нужно развиваться. Эти новые рабочие места, они дают и суммарную выручку проекта. За этот год она должна превысить плановый показатель, суммарный, подчеркиваю, 850 миллиардов рублей", - сказал Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково". Видеозапись заседания опубликована на странице Медведева во "ВКонтакте".
21:33 17.12.2025
 
Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково"

Медведев: суммарная выручка резидентов "Сколково" в 2025 г должна превысить 850 млрд руб

Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Суммарная выручка участников инновационного центра "Сколково" в 2025 году должна превысить плановый показатель и составить 850 миллиардов рублей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета Фонда "Сколково" Дмитрий Медведев.
"Нам, безусловно, нужно развиваться. Эти новые рабочие места, они дают и суммарную выручку проекта. За этот год она должна превысить плановый показатель, суммарный, подчеркиваю, 850 миллиардов рублей", - сказал Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково".
Видеозапись заседания опубликована на странице Медведева во "ВКонтакте".
В Сколково разработали технологию добычи трудноизвлекаемых запасов нефти
15 декабря, 12:11
 
Заголовок открываемого материала