Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково"

2025-12-17T21:33+0300

экономика

россия

рф

дмитрий медведев

сколково

совбез

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Суммарная выручка участников инновационного центра "Сколково" в 2025 году должна превысить плановый показатель и составить 850 миллиардов рублей, заявил зампред Совбеза РФ, председатель попечительского совета Фонда "Сколково" Дмитрий Медведев. "Нам, безусловно, нужно развиваться. Эти новые рабочие места, они дают и суммарную выручку проекта. За этот год она должна превысить плановый показатель, суммарный, подчеркиваю, 850 миллиардов рублей", - сказал Медведев на заседании попечительского совета фонда "Сколково". Видеозапись заседания опубликована на странице Медведева во "ВКонтакте".

