Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Мерц сделал новое заявление о России - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20251217/merts-865653136.html
Мерц сделал новое заявление о России
Мерц сделал новое заявление о России - 17.12.2025, ПРАЙМ
Мерц сделал новое заявление о России
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил в соцсети X о намерении Евросоюза еще два года использовать замороженные активы России ради урегулирования на Украине. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T22:48+0300
2025-12-17T22:48+0300
спецоперация на украине
россия
украина
германия
бельгия
фридрих мерц
ес
euroclear
финансы
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329271_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_75d28ad60f3b196a27f043a7b2d2bccb.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил в соцсети X о намерении Евросоюза еще два года использовать замороженные активы России ради урегулирования на Украине."Мы будем добиваться использования российских средств для финансирования Вооруженных сил Украины как минимум еще два года. Этот шаг направлен не на затягивание войны, а на ее скорейшее завершение", — написал он.Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран ЕС решения об использовании российских активов на саммите 18-19 декабря. Во время выступления во вторник в программе телеканала ZDF "Was nun?" Мерц оценил шансы на принятие ЕС такого решения как "50/50". Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) решительно отклонили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита под российские суверенные активы на сумму от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выразила несогласие с использованием российских средств, хранящихся в коммерческих банках. Тем не менее, предложение было отправлено на рассмотрение постоянным представителям стран ЕС и будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. Глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ принадлежат российскому народу, и предупредила о намерении обратиться в суд в случае принятия такого решения Еврокомиссией. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали около половины золотовалютных резервов России на сумму примерно 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщила, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных активов России.
https://1prime.ru/20251217/rossiya-865642052.html
https://1prime.ru/20251202/putin-865145866.html
украина
германия
бельгия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/05/06/857329271_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_96a4a2cb9cb7c0377e13fceef51be51e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, германия, бельгия, фридрих мерц, ес, euroclear, финансы
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, БЕЛЬГИЯ, Фридрих Мерц, ЕС, Euroclear, Финансы
22:48 17.12.2025
 
Мерц сделал новое заявление о России

Мерц заявил о намерении ЕС финансировать ВСУ за счет России ради мира на Украине

© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTESКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Канцлер Германии Фридрих Мерц. Архивное фото
© CC BY 2.0 / European People's Party/ISABEL INFANTES
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил в соцсети X о намерении Евросоюза еще два года использовать замороженные активы России ради урегулирования на Украине.
"Мы будем добиваться использования российских средств для финансирования Вооруженных сил Украины как минимум еще два года. Этот шаг направлен не на затягивание войны, а на ее скорейшее завершение", — написал он.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Фон дер Ляйен закатила истерику из-за России
16:49
Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран ЕС решения об использовании российских активов на саммите 18-19 декабря. Во время выступления во вторник в программе телеканала ZDF "Was nun?" Мерц оценил шансы на принятие ЕС такого решения как "50/50".
Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) решительно отклонили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита под российские суверенные активы на сумму от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выразила несогласие с использованием российских средств, хранящихся в коммерческих банках. Тем не менее, предложение было отправлено на рассмотрение постоянным представителям стран ЕС и будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. Глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ принадлежат российскому народу, и предупредила о намерении обратиться в суд в случае принятия такого решения Еврокомиссией.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали около половины золотовалютных резервов России на сумму примерно 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщила, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных активов России.
Президент Владимир Путин
"Слишком поздно". В Финляндии устроили истерику после слов Путина
2 декабря, 23:18
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯБЕЛЬГИЯФридрих МерцЕСEuroclearФинансы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала