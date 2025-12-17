https://1prime.ru/20251217/merts-865653136.html

Мерц сделал новое заявление о России

Мерц сделал новое заявление о России

17.12.2025

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил в соцсети X о намерении Евросоюза еще два года использовать замороженные активы России ради урегулирования на Украине."Мы будем добиваться использования российских средств для финансирования Вооруженных сил Украины как минимум еще два года. Этот шаг направлен не на затягивание войны, а на ее скорейшее завершение", — написал он.Еврокомиссия рассчитывает добиться от стран ЕС решения об использовании российских активов на саммите 18-19 декабря. Во время выступления во вторник в программе телеканала ZDF "Was nun?" Мерц оценил шансы на принятие ЕС такого решения как "50/50". Бельгия, Венгрия, Euroclear и Европейский центральный банк (ЕЦБ) решительно отклонили предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине кредита под российские суверенные активы на сумму от 135 до 210 миллиардов евро, а Франция выразила несогласие с использованием российских средств, хранящихся в коммерческих банках. Тем не менее, предложение было отправлено на рассмотрение постоянным представителям стран ЕС и будет вынесено на голосование на европейском саммите в середине декабря. Глава Euroclear Валери Урбен в интервью бельгийским СМИ заявила, что активы ЦБ принадлежат российскому народу, и предупредила о намерении обратиться в суд в случае принятия такого решения Еврокомиссией. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заблокировали около половины золотовалютных резервов России на сумму примерно 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, включая 180 миллиардов на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщила, что с января по ноябрь 2025 года ЕС перевел Украине 18,1 миллиарда евро из доходов, полученных от замороженных активов России.

