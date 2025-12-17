https://1prime.ru/20251217/nagrazhdenie-865645563.html

Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска

Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска - 17.12.2025, ПРАЙМ

Путин наградил бойцов, участвовавших в освобождении Северска

Президент РФ Владимир Путин в среду в министерстве обороны РФ наградил медалями "Золотая звезда" Героев РФ, в участвовавших в операции по освобождению Северска. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T18:17+0300

2025-12-17T18:17+0300

2025-12-17T18:17+0300

спецоперация на украине

общество

россия

рф

лнр

владимир путин

валерий герасимов

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/17/863848048_0:0:3194:1798_1920x0_80_0_0_f3d3aa3b3de44b2ad8ca19d1d3bbe831.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в среду в министерстве обороны РФ наградил медалями "Золотая звезда" Героев РФ, в участвовавших в операции по освобождению Северска. Российский лидер в среду посетил министерство обороны РФ и принял участие в расширенном заседании коллегии ведомства. После мероприятия глава государства встретился с участниками операции по освобождению Северска и вручил военнослужащим медали "Золотая звезда". В числе награжденных - полковник Ярамир Темирханов. Командир 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа умело организовал наступательные действия вверенных подразделений на Северском тактическом направлении. В ходе освобождения Северска офицер осуществлял непосредственное руководство подразделениями с передовых пунктов управления, что обеспечило взятие под контроль более 20 ключевых опорных пунктов противника и позволило нанести обороняющемуся врагу значительные потери в живой силе и технике. Начальник ракетных войск и артиллерии Южного военного округа, генерал-майор Александр Муратов командовал группировкой ракетных войск на Северском тактическом направлении. В ходе ведения воздушной разведки офицер вскрыл пункт ротации 81-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ. Оперативно передав координаты цели, офицер скорректировал ракетный удар. Уничтожение неонацистов привело к срыву ротации подразделений противника и обеспечило занятие штурмовыми группами российских войск выгодных позиций и охват Северска. Еще один участник операции по освобождению Северска - Герой РФ, полковник Денис Пирогов. Командир 123-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа выполнял боевую задачу по уничтожению живой силы и техники противника в районе города. Применяя военную хитрость, в кратчайшие сроки захватил позиции противника на южной окраине города и закрепился на выгодном рубеже для ведения дальнейших наступательных действий. Штурмовые группы соединения, продвигаясь с южной части Северска в глубину, освободили 23 улицы, уничтожили пять танков, 10 боевых бронированных машин, три миномета, 538 БПЛА, 11 складов с боеприпасами и личный состав ВСУ. Под командованием генерал-лейтенанта Игоря Кузьменкова, соединения и воинские части 3-й общевойсковой армией Южного военного округа в ходе активных наступательных действий на Северском тактическом направлении нанесли поражение подразделениям противника, освободили Белогоровку (ЛНР), Васюковку, Верхнекаменское, Григоровку, Малый Северск, Серебрянку и Федоровку (ДНР). Продолжив наступление, военные освободили Дроновку и Платоновку в ДНР, создав плацдарм для окружения противника в районе Северска. Старший лейтенант Наран Очир-Горяев, командир штурмовой роты мотострелкового батальона 6-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, лично спланировал и осуществил захват важных городских застроек на окраине Северска, освободив при этом более 50-ти жилых домов и уничтожив неонацистов. Всего в ходе освобождения Северска личным составом под руководством Очир-Горяева были освобождены более 80-ти жилых домов, уничтожены 36 опорных пунктов, две боевые бронированные машины, пять единиц автомобильной техники, четыре мотоцикла и живая сила противника. Ефрейтор Никита Сыромятников, механик-водитель мотострелкового батальона 123-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа, выполнял боевую задачу по захвату долговременных укрепленных позиций противника в районе Северска. В ходе боя ефрейтор получил множественные осколочные ранения правой верхней и левой нижней конечностей, но отказался от эвакуации. Благодаря мужественным и самоотверженным действиям военнослужащего опорный пункт противника был захвачен. Всего за трое суток военнослужащий лично разрушил восемь тактически значимых вражеских объектов и живую силу противника. Награды удостоен сержант Юрий Петров - командир орудия гаубичной артиллерийской батареи дивизиона 2-й артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа. Расчет орудия под его командованием в ходе контрбатарейной борьбы с противником в районе Новоселовки, Выемки, Серебрянки и Северска уничтожил пять единиц 122-мм и три единицы 152-мм артиллерийских орудия, четыре самоходные артиллерийские установки, две станции радиоэлектронной борьбы, свыше 40 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, три склада с боеприпасами и личный состав ВСУ. Грамотные и профессиональные действия сержанта способствовали продвижению штурмовых подразделений российских войск и оперативному окружению Северска. Кроме того, звание Героя РФ присвоено генерал-лейтенанту Александру Токареву – начальнику штаба - первому заместителю командующего войсками Южного военного округа. Он спланировал и реализовал замысел по освобождению населенного пункта Шевченко Донецкой Народной Республики на Времевском тактическом направлении. В ходе освобождения населенного пункта уничтожены четыре танка, 28 боевых бронированных машин, 102 единицы автомобильной техники, более 35 артиллерийских орудий, 14 минометов, шесть складов хранения материальных средств и боеприпасов, более тысячи неонацистов. Начальник Генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов 11 декабря доложил Путину об освобождении Северска в ДНР.

https://1prime.ru/20251211/seversk-865449577.html

https://1prime.ru/20251213/vsu-865500227.html

рф

лнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, рф, лнр, владимир путин, валерий герасимов, всу