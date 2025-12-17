Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть замедлили рост - 17.12.2025
Цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,31% - до 59,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 55,86 доллара. До выхода статистики Brent дорожал до 60 долларов, WTI - до 56,2 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 12 декабря снизились чуть сильнее ожиданий - на 1,3 миллиона баррелей, до 424,4 миллиона. В то же время запасы бензина выросли сразу на 4,8 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось увеличение лишь на 2,1 миллиона. Запасы дистиллятов поднялись также больше прогноза - на 1,7 миллиона баррелей, до 118,5 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю снизилась на 10 тысяч баррелей в сутки - до 13,843 миллиона баррелей в сутки.
19:03 17.12.2025
 
Цены на нефть замедлили рост

Нефть марки Brent подешевела на 1,31% на статистике о запасах сырья в США

Добыча нефти
Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,31% - до 59,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 55,86 доллара. До выхода статистики Brent дорожал до 60 долларов, WTI - до 56,2 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 12 декабря снизились чуть сильнее ожиданий - на 1,3 миллиона баррелей, до 424,4 миллиона.
В то же время запасы бензина выросли сразу на 4,8 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось увеличение лишь на 2,1 миллиона. Запасы дистиллятов поднялись также больше прогноза - на 1,7 миллиона баррелей, до 118,5 миллиона.
Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю снизилась на 10 тысяч баррелей в сутки - до 13,843 миллиона баррелей в сутки.
