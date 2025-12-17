https://1prime.ru/20251217/neft-865646910.html
Цены на нефть замедлили рост
Цены на нефть замедлили рост - 17.12.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть замедлили рост
Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T19:03+0300
2025-12-17T19:03+0300
2025-12-17T19:03+0300
нефть
рынок
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_0:179:3001:1867_1920x0_80_0_0_9b4f19ab9b6fb8728e39593594c37f8a.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,31% - до 59,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 55,86 доллара. До выхода статистики Brent дорожал до 60 долларов, WTI - до 56,2 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 12 декабря снизились чуть сильнее ожиданий - на 1,3 миллиона баррелей, до 424,4 миллиона. В то же время запасы бензина выросли сразу на 4,8 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось увеличение лишь на 2,1 миллиона. Запасы дистиллятов поднялись также больше прогноза - на 1,7 миллиона баррелей, до 118,5 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю снизилась на 10 тысяч баррелей в сутки - до 13,843 миллиона баррелей в сутки.
https://1prime.ru/20251216/neft--865606685.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/09/860508313_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_9bedd0e631def191bf207ad822c30fdd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша
Цены на нефть замедлили рост
Нефть марки Brent подешевела на 1,31% на статистике о запасах сырья в США
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,31% - до 59,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 55,86 доллара. До выхода статистики Brent дорожал до 60 долларов, WTI - до 56,2 доллара.
Коммерческие запасы нефти в США
(исключая стратегический резерв) за неделю по 12 декабря снизились чуть сильнее ожиданий - на 1,3 миллиона баррелей, до 424,4 миллиона.
В то же время запасы бензина выросли сразу на 4,8 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось увеличение лишь на 2,1 миллиона. Запасы дистиллятов поднялись также больше прогноза - на 1,7 миллиона баррелей, до 118,5 миллиона.
Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю снизилась на 10 тысяч баррелей в сутки - до 13,843 миллиона баррелей в сутки.
Аналитик объяснил падение цен на нефть в мире