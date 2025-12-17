https://1prime.ru/20251217/neft-865646910.html

Цены на нефть замедлили рост

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером замедлили рост после публикации еженедельной статистики о запасах сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.47 мск цена февральских фьючерсов на нефть Brent поднималась на 1,31% - до 59,69 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI - на 1,32%, до 55,86 доллара. До выхода статистики Brent дорожал до 60 долларов, WTI - до 56,2 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 12 декабря снизились чуть сильнее ожиданий - на 1,3 миллиона баррелей, до 424,4 миллиона. В то же время запасы бензина выросли сразу на 4,8 миллиона баррелей, тогда как прогнозировалось увеличение лишь на 2,1 миллиона. Запасы дистиллятов поднялись также больше прогноза - на 1,7 миллиона баррелей, до 118,5 миллиона. Кроме того, добыча нефти в США за предыдущую неделю снизилась на 10 тысяч баррелей в сутки - до 13,843 миллиона баррелей в сутки.

