Аналитик предрек снижение на нефть в 2026 году

2025-12-17T21:48+0300

ДОХА, 17 дек - ПРАЙМ. Низкие цены на нефть ожидаются в 2026 году из-за переизбытка предложения на рынке, считает аналитик экономического издания стран Персидского залива Arabian Gulf business insight Фрэнк Кейн. "Цена на нефть марки Brent 16 декабря упала ниже 60 долларов, и по мере приближения 2026 года баланс вероятностей указывает на еще один год низких цен... потому что слишком много небольших факторов движутся в одном направлении", - заявил Кейн в своем прогнозе для издания. Он отметил, что решение приостановить дальнейшее увеличение добычи в первом квартале 2026 года со стороны альянса ОПЕК+ показательно. "Оно преподносится как осмотрительность и, как всегда, зависит от рыночных условий, но это также означает признание, что рост спроса недостаточно силен для поглощения дополнительных баррелей. Долгожданный переизбыток нефти на рынке неизбежен, и горизонт для предложения становится все более тесным", - добавил эксперт. По его мнению, геополитические факторы будут серьезно влиять на ситуацию. "Венесуэла, находящаяся под угрозой со стороны президента США Дональда Трампа, по-прежнему ограничена санкциями и атаками на свой "черный флот", но даже частичное смягчение санкций может высвободить дополнительное предложение нефти на рынок. Кроме того, Россия представляет собой неопределенную переменную. Любой убедительный шаг к урегулированию ситуации на Украине повышает вероятность постепенной нормализации российского экспорта... Такая постоянно нестабильная страна, как Ливия, также обладает скрытым потенциалом роста, если политические договоренности сохранятся достаточно долго, чтобы стабилизировать добычу", - указал аналитик. Он напомнил, что помимо давних нефтепроизводителей Гайана незаметно превратилась в одну из самых быстрорастущих нефтедобывающих стран мира, где добыча нефти выросла с незначительного уровня до прогнозируемого 1 миллиона баррелей в день в следующем году. При этом, полагает Кейн, если предложение постепенно накапливается, то направление спроса менее ясно. "Китай, долгое время игравший роль наиболее влиятельного на рынок фактора, больше не является тем предсказуемым двигателем, каким был раньше, так как последние экономические данные указывают на его неравномерный рост, сохраняющуюся слабость на рынке недвижимости и снижение потребительского доверия", - считает эксперт. По наблюдению аналитика, спрос на нефть в Китае растет, но более медленными и неопределенными темпами, чем раньше, и страна располагает огромными запасами нефти на складах. Как считает Кейн, теперь Индия заменила Китай в нефтяных рыночных прогнозах, поскольку рост ее ВВП стабильно опережает большинство крупных экономик, и она потенциально является самым быстрорастущим источником дополнительного спроса. "Однако успехи Индии носят скорее постепенный, чем трансформационный характер. Они смягчают воздействие на рынок, но пока не спасают его", - заметил эксперт. В то же время он указал, что и в других регионах "наблюдается вялость". "Экономика США остается устойчивой, но рост спроса на нефть умеренный, сдерживаемый повышением эффективности и зрелым транспортным сектором. Европа выглядит еще слабее на фоне медленного экономического роста, демографического тормоза и сохранения одержимостью экологическим радикализмом", - добавил он. При этом, считает Кейн, спад в 2026 году в отличие от предыдущих периодов будет отличать отсутствие естественного амортизатора.

