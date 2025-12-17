Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Киеве забили тревогу после резких слов Навроцкого о Зеленском - 17.12.2025
В Киеве забили тревогу после резких слов Навроцкого о Зеленском
В Киеве забили тревогу после резких слов Навроцкого о Зеленском - 17.12.2025, ПРАЙМ
В Киеве забили тревогу после резких слов Навроцкого о Зеленском
Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским может привести к прекращению поставок и вызвать логистические проблемы в ВСУ, считает | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T07:08+0300
2025-12-17T07:08+0300
общество
мировая экономика
польша
киев
украина
кароль навроцкий
владимир зеленский
олег соскин
всу
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским может привести к прекращению поставок и вызвать логистические проблемы в ВСУ, считает Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы. "Навроцкий постоянно говорит ему (Зеленскому — Прим. Ред.), что у Киева не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным. А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ", — комментирует Соскин.Эксперт также указал на необоснованные надежды Зеленского на поддержку со стороны польского премьера Дональда Туска, который сам имеет сложные отношения с Навроцким. "Поляки свой выбор сделали, и Навроцкий теперь их президент, хочет Зеленский этого или нет. Придется как-то договариваться", — резюмировал Соскин. В интервью порталу Wiadomosci президент Польши Кароль Навроцкий выразил недовольство тем, как Владимир Зеленский воспринимает помощь Варшавы, считая ее само собой разумеющейся, и заявил о потере "партнерского элемента" между двумя странами. Зеленский ранее приглашал Навроцкого посетить Киев, но польский президент отказался от поездки. Вместо этого канцелярия президента предложила провести встречу лидеров в Варшаве 19 декабря. Детали будущего визита всё ещё обсуждаются. Отношения между Варшавой и Киевом обострены взаимными обвинениями. Основное напряжение связано с аграрным спором: решение Польши продлить запрет на импорт украинского зерна для защиты своих фермеров вызвало недовольство в Киеве. В Польше же нарастает раздражение из-за заявлений Украины и восприятия "неблагодарности", несмотря на огромную помощь. Обостряют обстановку и исторические разногласия, особенно касающиеся вопроса Волынской резни.
польша
киев
украина
общество , мировая экономика, польша, киев, украина, кароль навроцкий, владимир зеленский, олег соскин, всу
Общество , Мировая экономика, ПОЛЬША, Киев, УКРАИНА, Кароль Навроцкий, Владимир Зеленский, Олег Соскин, ВСУ
В Киеве забили тревогу после резких слов Навроцкого о Зеленском

Соскин: ссора Навроцкого и Зеленского может привести к логистическому коллапс ВСУ

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским может привести к прекращению поставок и вызвать логистические проблемы в ВСУ, считает Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы.
"Навроцкий постоянно говорит ему (Зеленскому — Прим. Ред.), что у Киева не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным. А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ", — комментирует Соскин.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 16.12.2025
Навроцкий набросился на Зеленского
Вчера, 22:28
Эксперт также указал на необоснованные надежды Зеленского на поддержку со стороны польского премьера Дональда Туска, который сам имеет сложные отношения с Навроцким.
"Поляки свой выбор сделали, и Навроцкий теперь их президент, хочет Зеленский этого или нет. Придется как-то договариваться", — резюмировал Соскин.
В интервью порталу Wiadomosci президент Польши Кароль Навроцкий выразил недовольство тем, как Владимир Зеленский воспринимает помощь Варшавы, считая ее само собой разумеющейся, и заявил о потере "партнерского элемента" между двумя странами.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 01.12.2025
В Польше рассказали, что случилось с президентом Навроцким из-за России
1 декабря, 16:35
Зеленский ранее приглашал Навроцкого посетить Киев, но польский президент отказался от поездки. Вместо этого канцелярия президента предложила провести встречу лидеров в Варшаве 19 декабря. Детали будущего визита всё ещё обсуждаются.
Отношения между Варшавой и Киевом обострены взаимными обвинениями. Основное напряжение связано с аграрным спором: решение Польши продлить запрет на импорт украинского зерна для защиты своих фермеров вызвало недовольство в Киеве. В Польше же нарастает раздражение из-за заявлений Украины и восприятия "неблагодарности", несмотря на огромную помощь. Обостряют обстановку и исторические разногласия, особенно касающиеся вопроса Волынской резни.
Президент Польши Кароль Навроцкий - ПРАЙМ, 1920, 30.08.2025
В Британии рассказали о последствиях ссоры Навроцкого и Туска для Киева
30 августа, 07:07
 
ОбществоМировая экономикаПОЛЬШАКиевУКРАИНАКароль НавроцкийВладимир ЗеленскийОлег СоскинВСУ
 
 
Заголовок открываемого материала