В Киеве забили тревогу после резких слов Навроцкого о Зеленском

2025-12-17T07:08+0300

общество

мировая экономика

польша

киев

украина

кароль навроцкий

владимир зеленский

олег соскин

всу

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским может привести к прекращению поставок и вызвать логистические проблемы в ВСУ, считает Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы. "Навроцкий постоянно говорит ему (Зеленскому — Прим. Ред.), что у Киева не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным. А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ", — комментирует Соскин.Эксперт также указал на необоснованные надежды Зеленского на поддержку со стороны польского премьера Дональда Туска, который сам имеет сложные отношения с Навроцким. "Поляки свой выбор сделали, и Навроцкий теперь их президент, хочет Зеленский этого или нет. Придется как-то договариваться", — резюмировал Соскин. В интервью порталу Wiadomosci президент Польши Кароль Навроцкий выразил недовольство тем, как Владимир Зеленский воспринимает помощь Варшавы, считая ее само собой разумеющейся, и заявил о потере "партнерского элемента" между двумя странами. Зеленский ранее приглашал Навроцкого посетить Киев, но польский президент отказался от поездки. Вместо этого канцелярия президента предложила провести встречу лидеров в Варшаве 19 декабря. Детали будущего визита всё ещё обсуждаются. Отношения между Варшавой и Киевом обострены взаимными обвинениями. Основное напряжение связано с аграрным спором: решение Польши продлить запрет на импорт украинского зерна для защиты своих фермеров вызвало недовольство в Киеве. В Польше же нарастает раздражение из-за заявлений Украины и восприятия "неблагодарности", несмотря на огромную помощь. Обостряют обстановку и исторические разногласия, особенно касающиеся вопроса Волынской резни.

