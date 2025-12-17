В Киеве забили тревогу после резких слов Навроцкого о Зеленском
Соскин: ссора Навроцкого и Зеленского может привести к логистическому коллапс ВСУ
© Фото : Official social media page of Karol NawrockiПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
© Фото : Official social media page of Karol Nawrocki
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Конфликт между президентом Польши Каролем Навроцким и Владимиром Зеленским может привести к прекращению поставок и вызвать логистические проблемы в ВСУ, считает Олег Соскин, бывший советник Леонида Кучмы.
"Навроцкий постоянно говорит ему (Зеленскому — Прим. Ред.), что у Киева не будет ни политической, ни финансовой помощи, если он не изменится и не станет благодарным. А тот, понятное дело, не станет, ну и все. Навроцкий терпеть не будет и закроет кран, что приведет к краху ВСУ", — комментирует Соскин.
Эксперт также указал на необоснованные надежды Зеленского на поддержку со стороны польского премьера Дональда Туска, который сам имеет сложные отношения с Навроцким.
"Поляки свой выбор сделали, и Навроцкий теперь их президент, хочет Зеленский этого или нет. Придется как-то договариваться", — резюмировал Соскин.
В интервью порталу Wiadomosci президент Польши Кароль Навроцкий выразил недовольство тем, как Владимир Зеленский воспринимает помощь Варшавы, считая ее само собой разумеющейся, и заявил о потере "партнерского элемента" между двумя странами.
Зеленский ранее приглашал Навроцкого посетить Киев, но польский президент отказался от поездки. Вместо этого канцелярия президента предложила провести встречу лидеров в Варшаве 19 декабря. Детали будущего визита всё ещё обсуждаются.
Отношения между Варшавой и Киевом обострены взаимными обвинениями. Основное напряжение связано с аграрным спором: решение Польши продлить запрет на импорт украинского зерна для защиты своих фермеров вызвало недовольство в Киеве. В Польше же нарастает раздражение из-за заявлений Украины и восприятия "неблагодарности", несмотря на огромную помощь. Обостряют обстановку и исторические разногласия, особенно касающиеся вопроса Волынской резни.