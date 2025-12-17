https://1prime.ru/20251217/roskachestvo-865625578.html

Роскачество назвало главные угрозы в мобильных приложениях

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Необоснованные запросы доступа к функциям телефона и использование большого количества трекеров для рекламы являются ключевыми угрозами в мобильных приложениях, которые доступны для скачивания пользователям в России, рассказали РИА Новости в Роскачестве. Уточняется, что всего было исследовано 22 популярных мобильных приложения, которые доступны для скачивания в известном магазине для телефонов Google Play. "Приложения с простым функционалом требуют десятки разрешений. Лидером стал сервис для "клонирования" других программ Ultra Space, запросивший 170 разрешений, включая доступ к звонкам, контактам, камере и фоновой геолокации. Обои KLWP запрашивают 51 разрешение, включая доступ к телефонной книге", - рассказали в организации. "Многие приложения превратились в агрегаторы рекламы. Например, погодное приложение "ПогодаВеры Русский" содержит 28 рекламных трекеров (Google, Facebook (запрещена в РФ как экстремистская), Yandex, Amazon и другие), а игровой сборник No WiFi Games - 13. Их бизнес-модель построена на монетизации персональных данных пользователей", - добавили там. В Роскачестве отметили, что наиболее опасные вариации в приложениях: множество трекеров и разрешений, в таком случае данные сразу передаются рекламным сетям, а также малое число трекеров, но огромное количество разрешений - данные собирает сам разработчик, что сложнее отследить. Необходимо внимательно изучать запрашиваемые разрешения перед установкой приложения и сопоставлять их с заявленными функциями, советуют в организации. Также для уже установленных программ стоит регулярно проверять и ограничивать выданные разрешения в настройках телефона, особенно если это касается фоновой геолокации, камеры, микрофона, контактов и доступа к смс. В рамках исследования эксперты Роскачества пришли к выводу, что половина проверенных приложений запрашивают доступ к фоновой геолокации, что позволяет отслеживать местоположение пользователя постоянно. Около 50-60% программ требуют доступ к камере или микрофону, хотя для большинства они не требуются. Около половины приложений содержат встроенные рекламные трекеры, а 15-20% программ запрашивают разрешения на доступ к контактам и смс, что избыточно для их заявленного функционала, заключили специалисты.

