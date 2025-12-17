https://1prime.ru/20251217/sberbank-865634301.html

Исследование показало, сколько транзакций россиян проходят безналично

Исследование показало, сколько транзакций россиян проходят безналично

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Почти 9 транзакций россиян из 10 на сегодняшний день проходят безналично - это достижение последних десяти лет, говорится в совместном исследовании центра финансовой аналитики Сбербанка и платформы ОФД. "Почти 9 транзакций россиян из 10 уже проходят безналично. И многим кажется, что так было всегда, хотя это достижение последних десяти лет. Но мы понимаем, что кривая роста безнала будет выравниваться по мере приближения к естественному пределу, который мы оценили в 95%. Поэтому на первый план выходит не скорость роста, а его качество", - приводятся в исследовании слова старшего управляющего директора, руководителя центра финансовой аналитики Сбербанка Михаила Матовникова. По его словам, россияне привыкли платить картой, сейчас нормой жизни уже становится оплата смартфоном, QR-кодом и даже улыбкой. "Важно выходить с безналом во все сегменты потребителей, встраиваться в жизненные сценарии и регионы, которые пока менее безналичны, чем остальные", - подчеркнул Матовников. Сегодня география безналичных платежей в России неоднородна: самые высокие показатели традиционно фиксируется в северных регионах, на Дальнем Востоке и в Москве. Реже всего безналично платят в южных регионах, что связано в том числе с более низким проникновением в них банковских услуг. Аналитики отмечают, что в топ-5 по доле безналичных расчетов вошли Ненецкий автономный округ (93%), Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область (по 92%), Москва и Ханты-Мансийский автономный округ (по 90%). Меньше всего по безналу платят в Дагестане (63%), Ингушетии (68%), Северной Осетии (70%), Кабардино-Балкарии и Адыгее (по 73%). В ходе исследования выяснилось, что продовольственные магазины остаются основной гаванью наличных - здесь безнал составляет только 75%, то есть каждая четвертая покупка оплачивается наличными. Аналитики считают, что такие показатели обусловлены низкой долей онлайн-покупок в этом сегменте и более высокой долей людей старшего возраста среди покупателей. Непродовольственные товары и общепит оплачивают безналом в 86% случаев. А максимальная доля безналичных платежей наблюдается в сфере услуг - 91%, поскольку за ЖКХ, связь и многие другие сервисы чаще платят онлайн. Как показало исследование, онлайн-покупки сильно влияют на распространенность безналичной оплаты: 47% оборота в категории непродовольственных товаров и 40% в услугах приходятся на онлайн-платежи, а в продовольственных магазинах и общепите доля онлайн-оборота - всего 4%. Генеральный директор компании "Платформа ОФД" Дмитрий Батюшенков отметил, что быстрый рост безналичных форм оплаты за прошедшие несколько лет демонстрирует, что покупатель быстро адаптируется к различным девайсам с поддержкой новых форматов покупок и готов пробовать новые сервисы. Однако, как считают в "Сбере", переход к полностью безналичному потреблению невозможен. Порядка 5% транзакций в существующей модели расчетов в любом случае будет приходиться на снятие наличных на бытовые нужды (так называемые "карманные" деньги) и операции людей пенсионного возраста, по привычке предпочитающих наличные.

