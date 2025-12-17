Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана - 17.12.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251217/shvetsiya-865626401.html
ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана
ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана - 17.12.2025, ПРАЙМ
ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана
Начальник оперативного отдела военно-морских сил Швеции Марко Петкович заявил, что на нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооруженная... | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T07:57+0300
2025-12-17T07:57+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Начальник оперативного отдела военно-морских сил Швеции Марко Петкович заявил, что на нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооруженная охрана. Об этом сообщает SVT Nyheter. "У нас есть данные и наблюдения, что на борту некоторых из этих судов находятся военнослужащие в форме", — отметил он. Петкович также заявил, что, возможно, Россия усилила свое военно-морское присутствие в Балтийском море для охраны танкеров. По его словам, это не вызывает у него серьезных опасений. В прошлом на прошлой неделе портал Euractiv сообщил, что Евросоюз якобы планирует пересмотреть свою интерпретацию конвенции ООН по морскому праву в целях борьбы с так называемым "теневым флотом России". Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что в ЕС придумали категорию "теневого флота" в ходе санкционной кампании, но в юридическом поле такой категории не существует. В Кремле, комментируя заявления французских властей о "теневом флоте" России, назвали это "современным пиратством". Президент Владимир Путин в июне заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что попытки ударить по так называемому "теневому флоту" отразятся на мировых ценах на нефть и газ. В мае постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал действия ЕС, направленные на принудительную остановку гражданских судов под предлогом борьбы с "теневым флотом", вопиющим нарушением свободы судоходства.
07:57 17.12.2025
 
ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана

Представитель ВМС Швеции Петкович: на идущих из России танкерах есть охрана

Флаг Швеции
Флаг Швеции. Архивное фото
МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Начальник оперативного отдела военно-морских сил Швеции Марко Петкович заявил, что на нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооруженная охрана. Об этом сообщает SVT Nyheter.
"У нас есть данные и наблюдения, что на борту некоторых из этих судов находятся военнослужащие в форме", — отметил он.
Петкович также заявил, что, возможно, Россия усилила свое военно-морское присутствие в Балтийском море для охраны танкеров. По его словам, это не вызывает у него серьезных опасений.
В прошлом на прошлой неделе портал Euractiv сообщил, что Евросоюз якобы планирует пересмотреть свою интерпретацию конвенции ООН по морскому праву в целях борьбы с так называемым "теневым флотом России".
Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что в ЕС придумали категорию "теневого флота" в ходе санкционной кампании, но в юридическом поле такой категории не существует. В Кремле, комментируя заявления французских властей о "теневом флоте" России, назвали это "современным пиратством".
Президент Владимир Путин в июне заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что попытки ударить по так называемому "теневому флоту" отразятся на мировых ценах на нефть и газ. В мае постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал действия ЕС, направленные на принудительную остановку гражданских судов под предлогом борьбы с "теневым флотом", вопиющим нарушением свободы судоходства.
