https://1prime.ru/20251217/shvetsiya-865626401.html

ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана

ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана - 17.12.2025, ПРАЙМ

ВМС Швеции раскрыли, что на идущих из России танкерах якобы есть охрана

Начальник оперативного отдела военно-морских сил Швеции Марко Петкович заявил, что на нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооруженная... | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T07:57+0300

2025-12-17T07:57+0300

2025-12-17T07:57+0300

нефть

швеция

балтийское море

владимир путин

василий небензя

ес

оон

мид рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/34/841383411_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_ee2f40b637d47610b9a068a226176523.jpg

МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Начальник оперативного отдела военно-морских сил Швеции Марко Петкович заявил, что на нефтяных танкерах, следующих из России, якобы появилась вооруженная охрана. Об этом сообщает SVT Nyheter. "У нас есть данные и наблюдения, что на борту некоторых из этих судов находятся военнослужащие в форме", — отметил он. Петкович также заявил, что, возможно, Россия усилила свое военно-морское присутствие в Балтийском море для охраны танкеров. По его словам, это не вызывает у него серьезных опасений. В прошлом на прошлой неделе портал Euractiv сообщил, что Евросоюз якобы планирует пересмотреть свою интерпретацию конвенции ООН по морскому праву в целях борьбы с так называемым "теневым флотом России". Министерство иностранных дел России ранее заявляло, что в ЕС придумали категорию "теневого флота" в ходе санкционной кампании, но в юридическом поле такой категории не существует. В Кремле, комментируя заявления французских властей о "теневом флоте" России, назвали это "современным пиратством". Президент Владимир Путин в июне заявил на пленарной сессии ПМЭФ, что попытки ударить по так называемому "теневому флоту" отразятся на мировых ценах на нефть и газ. В мае постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал действия ЕС, направленные на принудительную остановку гражданских судов под предлогом борьбы с "теневым флотом", вопиющим нарушением свободы судоходства.

https://1prime.ru/20251208/neonatsizm-865305957.html

https://1prime.ru/20251118/shvetsiya-864665231.html

швеция

балтийское море

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, швеция, балтийское море, владимир путин, василий небензя, ес, оон, мид рф