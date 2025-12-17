Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний - 17.12.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251217/skolkovo-865652450.html
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний - 17.12.2025, ПРАЙМ
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. | 17.12.2025, ПРАЙМ
2025-12-17T21:52+0300
2025-12-17T21:52+0300
экономика
россия
рф
дмитрий медведев
сколково
совбез
единая россия
https://cdnn.1prime.ru/img/76305/75/763057521_0:348:2937:2000_1920x0_80_0_0_55da1c3796f2ed6a48ed0bcae61281fb.jpg
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "По сравнению с прошлым годом фонд нарастил ряд показателей - увеличилось число участников проекта до 5450 компаний", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, фрагмент которого опубликован в его канале в мессенджере Max. Он отметил также, что в компаниях, участвующих в проекте, создаются новые рабочие места, перспективы развития "серьезные и вдохновляющие".
https://1prime.ru/20251217/medvedev-865651921.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76305/75/763057521_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_a4083ed618a4383ec0c3de452e595007.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, рф, дмитрий медведев, сколково, совбез, единая россия
Экономика, РОССИЯ, РФ, Дмитрий Медведев, Сколково, Совбез, Единая Россия
21:52 17.12.2025
 
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний

Зампред Совбеза Медведев: число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСколково
Сколково - ПРАЙМ, 1920, 17.12.2025
Сколково. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Max Дзен Telegram
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"По сравнению с прошлым годом фонд нарастил ряд показателей - увеличилось число участников проекта до 5450 компаний", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, фрагмент которого опубликован в его канале в мессенджере Max.
Он отметил также, что в компаниях, участвующих в проекте, создаются новые рабочие места, перспективы развития "серьезные и вдохновляющие".
Дмитрий Медведев
Медведев заявил о росте выручки резидентов "Сколково"
21:33
 
ЭкономикаРОССИЯРФДмитрий МедведевСколковоСовбезЕдиная Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала