Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний - 17.12.2025, ПРАЙМ
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
2025-12-17T21:52+0300
2025-12-17T21:52+0300
2025-12-17T21:52+0300
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "По сравнению с прошлым годом фонд нарастил ряд показателей - увеличилось число участников проекта до 5450 компаний", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, фрагмент которого опубликован в его канале в мессенджере Max. Он отметил также, что в компаниях, участвующих в проекте, создаются новые рабочие места, перспективы развития "серьезные и вдохновляющие".
Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний
Зампред Совбеза Медведев: число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний