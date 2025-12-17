https://1prime.ru/20251217/skolkovo-865652450.html

Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний

Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний - 17.12.2025, ПРАЙМ

Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний

Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T21:52+0300

2025-12-17T21:52+0300

2025-12-17T21:52+0300

экономика

россия

рф

дмитрий медведев

сколково

совбез

единая россия

https://cdnn.1prime.ru/img/76305/75/763057521_0:348:2937:2000_1920x0_80_0_0_55da1c3796f2ed6a48ed0bcae61281fb.jpg

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Число участников фонда "Сколково" увеличилось до 5450 компаний, заявил зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. "По сравнению с прошлым годом фонд нарастил ряд показателей - увеличилось число участников проекта до 5450 компаний", - сказал Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию, фрагмент которого опубликован в его канале в мессенджере Max. Он отметил также, что в компаниях, участвующих в проекте, создаются новые рабочие места, перспективы развития "серьезные и вдохновляющие".

https://1prime.ru/20251217/medvedev-865651921.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, дмитрий медведев, сколково, совбез, единая россия