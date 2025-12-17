https://1prime.ru/20251217/swift--865649557.html
Доля юаня в SWIFT подросла до летних значений
Доля юаня в SWIFT подросла до летних значений - 17.12.2025, ПРАЙМ
Доля юаня в SWIFT подросла до летних значений
Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам ноября подросла до летних значений в 2,94%, обратило внимание РИА Новости, изучив данные... | 17.12.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам ноября подросла до летних значений в 2,94%, обратило внимание РИА Новости, изучив данные системы. Такой же она была в августе текущего года (2,93%). Несмотря на положительную динамику в 0,47 пункта к октябрю, юань второй месяц подряд остался лишь шестым, уступая доллару (46,77%), евро (23,83%), фунту стерлингов (7,72%), иене (3,57%) и канадскому доллару (3,19%). Раньше SWIFT была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
Доля юаня в SWIFT подросла до летних значений
МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Доля юаня в расчетах через межбанковскую систему SWIFT по итогам ноября подросла до летних значений в 2,94%, обратило внимание РИА Новости, изучив данные системы.
Такой же она была в августе текущего года (2,93%). Несмотря на положительную динамику в 0,47 пункта к октябрю, юань второй месяц подряд остался лишь шестым, уступая доллару (46,77%), евро (23,83%), фунту стерлингов (7,72%), иене (3,57%) и канадскому доллару (3,19%).
Раньше SWIFT
была главной системой для обработки платежей - через нее проходили почти все банковские операции в мире. Однако в 2014 году, когда западные страны впервые пригрозили отключить Россию от системы, крупные страны стали создавать альтернативы. Так, в России была создана Система передачи финансовых сообщений (СПФС).
