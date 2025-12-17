Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Трамп может объявить войну Венесуэле в четверг, заявил Такер Карлсон
Трамп может объявить войну Венесуэле в четверг, заявил Такер Карлсон
ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждает, что президент США Дональд Трамп рано утром в четверг по мск может объявить о начале войны с Венесуэлой. Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. "Вчера членам Конгресса сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено сегодня вечером в девять часов в обращении президента к нации. Кто знает, кстати, произойдет ли это на самом деле... об этом мне сегодня утром рассказал один из членов Конгресса", - сказал Карлсон. Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома в 5.00 мск в четверг. В Белом доме сообщили, что речь президента будет посвящена итогам года и новым инициативам. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.
Такер Карлсон
Такер Карлсон. Архивное фото
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 10.12.2025
Трамп заявил о захвате США крупного нефтяного танкера у берегов Венесуэлы
10 декабря, 23:37
 
