https://1prime.ru/20251217/taker-865653460.html

Трамп может объявить войну Венесуэле в четверг, заявил Такер Карлсон

Трамп может объявить войну Венесуэле в четверг, заявил Такер Карлсон - 17.12.2025, ПРАЙМ

Трамп может объявить войну Венесуэле в четверг, заявил Такер Карлсон

Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждает, что президент США Дональд Трамп рано утром в четверг по мск может объявить о начале | 17.12.2025, ПРАЙМ

2025-12-17T23:58+0300

2025-12-17T23:58+0300

2025-12-17T23:58+0300

политика

мировая экономика

общество

венесуэла

сша

карибский регион

дональд трамп

такер карлсон

николас мадуро

nbc

https://cdnn.1prime.ru/img/84302/72/843027263_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_8a278a5739e38ed630241c67f9c76a3e.jpg

ВАШИНГТОН, 17 дек - ПРАЙМ. Журналист Такер Карлсон со ссылкой на американского законодателя утверждает, что президент США Дональд Трамп рано утром в четверг по мск может объявить о начале войны с Венесуэлой. Американский лидер во вторник заявил о признании венесуэльского правительства "иностранной террористической организацией" и о полной блокаде всех подсанкционных нефтяных танкеров, следующих в Венесуэлу и из нее. "Вчера членам Конгресса сообщили, что война неизбежна, и о ней будет объявлено сегодня вечером в девять часов в обращении президента к нации. Кто знает, кстати, произойдет ли это на самом деле... об этом мне сегодня утром рассказал один из членов Конгресса", - сказал Карлсон. Трамп выступит с обращением к нации из Белого дома в 5.00 мск в четверг. В Белом доме сообщили, что речь президента будет посвящена итогам года и новым инициативам. США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Канал NBC в конце сентября сообщил, что американские вооруженные силы работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри боливарианской республики. Президент США Дональд Трамп 3 ноября выразил мнение, что дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены, при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна. Ранее президент Колумбии Густаво Петро обвинил Трампа в попытке завоевать Венесуэлу под предлогом борьбы с наркоторговлей, заявив, что Вашингтон стремится получить контроль над её нефтяными ресурсами. Он также обвинил США в "превышении силы" после того, как в результате ударов по судам Венесуэлы погибли более 27 человек.

https://1prime.ru/20251210/ssha-865419968.html

венесуэла

сша

карибский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, общество , венесуэла, сша, карибский регион, дональд трамп, такер карлсон, николас мадуро, nbc