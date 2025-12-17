https://1prime.ru/20251217/tip-865621461.html

Назван тип соискателя на должность курьера

МОСКВА, 17 дек - ПРАЙМ. Среднестатистический курьер в России - это молодой мужчина возрастом до 25 лет со средним образованием и без опыта работы, следует из результатов исследования сервиса hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Среди соискателей на позиции сотрудников службы доставки наиболее представлены молодые кандидаты. Так, на группу 14-18 лет приходится 22% резюме, а на соискателей в возрасте 18-25 лет - 29% от общего числа резюме в этом сегменте", - рассказали аналитики. Если смотреть по половой принадлежности, то подавляющее число ищущих работу курьеров - мужчины: их 76% против 24% женщин. Образование у большинства соискателей среднее - 59%, специальное - у 16%, а высшее - у 10%. "Иногда среди соискателей встречаются и соискатели с академическим прошлым, в совокупности они составляют менее 0,1% от общего числа", - добавили аналитики. При этом большинство курьеров начинают карьеру в этой профессии с нуля - в этом году 77% резюме разместили люди без опыта работы. "При этом 96% кандидатов указывают полную занятость как предпочтительный формат работы", - отметили аналитики. Директор по исследованиям hh.ru Мария Игнатова отметила, что работодатели в вакансиях для курьеров указывают в требованиях не только физическую выносливость и знание города, но и универсальные навыки. Например, деловое общение (оно упоминалось в 18% вакансий), обучаемость и развитие (17%,) навыки телефонных переговоров (12%), умение искать информацию в интернете (11%). "Наличие водительских прав категории B остается важным конкурентным преимуществом и фигурирует почти в 29% вакансий", - обратила внимание Игнатова. Всего с января по ноябрь текущего года работодатели разместили более 193 тысяч вакансий для курьеров. Спрос на них по сравнению с прошлым годом вырос на 15%. При этом россияне за этот год откликнулись на вакансии курьеров более 4,2 миллиона раз. Выросла в этом году и зарплата курьеров: за год она увеличилась на 26%, до медианной величины в 146 тысяч рублей. В то же время по всем вакансиям в России медианная зарплата составила лишь 80,8 тысячи рублей. Однако медиана предлагаемой в вакансиях зарплаты может сильно отличаться от фактических выплат, так как доход курьеров зависит от загрузки и количества отработанных часов, обратили внимание аналитики. Самые высокие зарплаты предлагают в Северной Осетии (166,6 тысячи рублей), Кабардино-Балкарии (159,8 тысячи) и Владимирской области (158,3 тысячи), а самые низкие - в Еврейской автономной области (60 тысяч), Тыве (70 тысяч) и в Бурятии (80 тысяч). Самый заметный рост зарплат по сравнению с 2024 годом произошел в Кабардино-Балкарии (+59%), Дагестане (+50%), Ставропольском крае (+43%), Алтайском крае (+42%), а также в Хакасии, Республике Алтай и Ямало-Ненецком автономном округе (+39%).

